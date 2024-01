Giulio Zeppieri: un sogno infranto agli Australian Open 2024. L’azzurro avanti di due set cede al quinto a Cameron Norrie (Con la sintesi video della partita e le statistiche in dettaglio)

Out Zeppieri

Il sogno di Giulio Zeppieri di approdare al terzo turno degli Australian Open 2024 si è infranto sotto i colpi di Cameron Norrie. In una battaglia epica durata oltre tre ore, il tennista romano ha ceduto dopo essere andato avanti di due set, con Norrie che si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-7 (4), 6-2, 6-4, 6-4.

Zeppieri ha giocato un match con un’impressionante serie di 29 ace, dimostrando la sua eccellente qualità al servizio. Quando ha messo in campo la prima palla, ha vinto il 75% dei punti. Nonostante i 63 colpi vincenti, altrettanti errori non forzati, specialmente nel quinto set, hanno contribuito alla sua sconfitta.

Il romano ha iniziato il match con energia, guadagnando subito un break grazie a un doppio fallo di Norrie. Il primo set è stato un dominio di Zeppieri, che ha chiuso senza problemi sul 6-3. Anche nel secondo set, Zeppieri ha mostrato la sua superiorità, ma nel momento cruciale, la tensione e la difesa di Norrie hanno permesso al britannico di recuperare, portando il set al tie-break. Zeppieri, tuttavia, ha gestito bene la pressione, chiudendo il set per 7 punti a 4.

Il terzo set è stato segnato da interruzioni dovute alla pioggia, ma è stato anche il momento della reazione di Norrie. Dopo una serie di sospensioni, il britannico ha trovato il ritmo giusto, approfittando di un calo di Zeppieri per chiudere il set 6-2.

Nel quarto set, un game estremamente combattuto ha visto Zeppieri salvare quattro palle break, ma alla fine ha ceduto il servizio, permettendo a Norrie di chiudere 6-4 e portare la partita al set decisivo.

Il quinto set ha visto un ottimo avvio di Zeppieri, ma Norrie ha annullato una palla break e, approfittando di un calo del romano, ha conquistato il break decisivo nel nono game. Norrie ha mantenuto il vantaggio e ha chiuso il set e la partita 6-4, qualificandosi per il terzo turno contro Casper Ruud.

Nonostante la sconfitta, Zeppieri lascia Melbourne con la consapevolezza di aver offerto una grande prestazione e con la speranza di fare ancora meglio in futuro.

GS Australian Open C. Norrie [19] C. Norrie [19] 3 6 6 6 6 G. Zeppieri [26] G. Zeppieri [26] 6 7 2 4 4 Vincitore: C. Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 C. Norrie 40-30 15-0 30-15 5-4 → 6-4 G. Zeppieri 15-0 15-30 4-4 → 5-4 C. Norrie 15-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-15 df 40-15 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-15 30-30 df ace 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 40-40 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 1-1 → 1-2 C. Norrie 30-15 ace 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 0-30 30-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 C. Norrie 15-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Zeppieri 15-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 C. Norrie 0-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 0-30 40-30 A-40 4-2 → 4-3 C. Norrie 15-15 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Norrie 30-0 ace 2-1 → 3-1 G. Zeppieri 0-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 C. Norrie 15-0 40-15 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Norrie 30-0 ace 5-2 → 6-2 G. Zeppieri 15-0 15-30 40-30 40-A df 4-2 → 5-2 C. Norrie 15-0 ace 15-15 30-30 40-30 ace A-40 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 C. Norrie 15-15 40-30 A-40 2-1 → 3-1 G. Zeppieri 30-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Norrie 30-15 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 15-15 15-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3-6* 6-6 → 6-7 G. Zeppieri 0-15 15-30 40-30 6-5 → 6-6 C. Norrie 15-0 ace 5-5 → 6-5 G. Zeppieri 15-15 df 15-30 30-40 4-5 → 5-5 C. Norrie 15-0 40-15 3-5 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 C. Norrie 15-0 40-15 2-4 → 3-4 G. Zeppieri 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Norrie 30-0 40-15 1-3 → 2-3 G. Zeppieri 15-30 30-30 40-40 1-2 → 1-3 C. Norrie 0-15 30-15 ace 0-2 → 1-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-30 ace ace ace 0-1 → 0-2 C. Norrie 0-15 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Zeppieri 30-0 3-5 → 3-6 C. Norrie 0-15 15-30 ace 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 C. Norrie 15-0 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-30 ace 1-3 → 1-4 C. Norrie 15-0 15-30 40-30 0-3 → 1-3 G. Zeppieri 15-15 30-15 0-2 → 0-3 C. Norrie 15-0 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 30-0 40-15 0-0 → 0-1

### Service Statistics

– **Aces**: Norrie: 16, Zeppieri: 29.

– **Double Faults**: Norrie: 4, Zeppieri: 8.

– **1st Serve In**: Norrie: 73% (106/145), Zeppieri: 59% (94/160).

– **Win on 1st Serve**: Norrie: 75% (80/106), Zeppieri: 78% (73/94).

– **Win on 2nd Serve**: Norrie: 54% (21/39), Zeppieri: 45% (30/66).

– **Fastest Serve**: Norrie: 199 km/h, Zeppieri: 220 km/h.

– **1st Serve Average Speed**: Norrie: 182 km/h, Zeppieri: 202 km/h.

– **2nd Serve Average Speed**: Norrie: 147 km/h, Zeppieri: 160 km/h.

### Winners & Errors

– **Winners**: Norrie: 41, Zeppieri: 63.

– **Return Winners**: Both players scored 0.

– **Unforced Errors**: Norrie: 49, Zeppieri: 63.

– **Return Unforced Errors**: Both players made 6.

### Points Won

– **Break Points Won**: Norrie: 45% (5/11), Zeppieri: 40% (2/5).

– **Net Points Won**: Norrie: 74% (20/27), Zeppieri: 50% (8/16).

– **Receiving Points Won**: Norrie: 31% (49/160), Zeppieri: 28% (40/145).

– **Total Points Won**: Norrie: 158, Zeppieri: 147.

### Serve and Return

– **Service Points Played**: Norrie: 106, Zeppieri: 94.

– **Service Points Won**: Norrie: 80, Zeppieri: 73.

– **Return Points Played**: Norrie: 94, Zeppieri: 106.

– **Return Points in Play**: Norrie: 41, Zeppieri: 54.

– **Return Points Won**: Norrie: 21, Zeppieri: 26.

### Rally Statistics

– **GroundStroke Shots**: Norrie: 10, Zeppieri: 21.

– **Volley Shots**: Norrie: 4, Zeppieri: 1.

– **Approach Shots**: Both players scored 1.

– **Passing Shots**: Norrie: 1, Zeppieri: 0.

– **Lob Shots**: Norrie: 0, Zeppieri: 2.

– **Overhead Shots**: Norrie: 2, Zeppieri: 0.

– **Drop Shots**: Norrie: 2, Zeppieri: 2.

Analisi

Servizio: Zeppieri ha dominato con più ace e un servizio più veloce, anche se Norrie aveva una percentuale più alta di prime palle in campo.

Vincitori ed Errori: Zeppieri ha realizzato più vincenti, ma ha anche commesso più errori non forzati, indicando un gioco più aggressivo ma meno consistente.

Punti e Break: Norrie è stato leggermente più efficace nelle palle break vinte e ha avuto una percentuale più alta nei punti vinti a rete.

Scambi: Zeppieri è stato più forte nei colpi da fondo campo, mentre Norrie è stato più efficace nel gioco a volo e negli smash.





Marco Rossi