Australian Open – Italiani: I risultati con il dettaglio del Day 4. Pesante Sconfitta per Arnaldi agli Australian Open. De Minaur vince in tre set

Matteo Arnaldi ha subito una dura sconfitta al secondo turno degli Australian Open 2024. Il tennista ligure, numero 41 del ranking mondiale, si è scontrato con il beniamino di casa Alex de Minaur, numero 10 del mondo, in una Rod Laver Arena trasformata in campo indoor a causa della pioggia mattutina a Melbourne. de Minaur ha trionfato con un netto 6-3, 6-0, 6-3 in 2 ore e 2 minuti di gioco.

Il punteggio finale appare eccessivamente severo per quanto mostrato in campo, soprattutto considerando le opportunità non sfruttate da Arnaldi e i numerosi game persi ai vantaggi. de Minaur, però, ha confermato la sua ottima forma e si prospetta come un avversario pericoloso nel proseguimento del torneo. Nel suo prossimo match, l’australiano affronterà il vincitore dell’incontro tra Flavio Cobolli e il russo Pavel Kotov.

Il match si annunciava equilibrato e combattuto, e l’inizio ha rispettato le aspettative: due game ai vantaggi e una palla break per entrambi, ma nessuno che riusciva a concretizzare. de Minaur ha realizzato il break decisivo nel terzo gioco, prendendo il controllo del match. Arnaldi ha cercato di rimanere in scia, avendo anche la possibilità di un contro-break sul 4-3, ma è stato respinto dalla difesa eccezionale dell’australiano.

Nel secondo set, sebbene Arnaldi non sembrasse distante dal punto di vista del gioco, è stato de Minaur a fare sempre l’ultimo punto nei game cruciali. Arnaldi, frustrato, ha ceduto sotto i colpi dell’avversario, subendo un pesante 6-0.

Il terzo set ha visto un’altra battuta d’arresto morale per l’italiano, che ha perso sette degli otto game ai vantaggi. Nonostante una reazione d’orgoglio e un contro-break, de Minaur ha prontamente ripreso il comando, chiudendo il set e l’incontro con un 6-3.

Le statistiche del match mostrano una chiara differenza nel rapporto vincenti/errori: de Minaur con 23 colpi vincenti e 29 errori non forzati, mentre Arnaldi ha registrato 20 vincenti e ben 52 errori non forzati. Quest’ultimo dato risente anche della qualità di gioco di de Minaur, che in questa partita ha ribadito il suo ottimo stato di forma.

GS Australian Open A. de Minaur [10] A. de Minaur [10] 6 6 6 M. Arnaldi M. Arnaldi 3 0 3 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 30-15 30-40 40-40 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 15-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-15 40-30 3-2 → 3-3 A. de Minaur 30-30 df 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 30-0 40-30 3-0 → 3-1 A. de Minaur 15-0 ace 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 0-15 30-30 ace 1-0 → 2-0 A. de Minaur 15-15 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Arnaldi 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 A. de Minaur 15-15 A-40 4-0 → 5-0 M. Arnaldi 0-15 0-40 3-0 → 4-0 A. de Minaur 15-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 15-30 15-40 15-15 1-0 → 2-0 A. de Minaur 15-0 15-15 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 30-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 A. de Minaur 30-15 30-0 40-30 40-A A-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-30 0-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 3-1 → 3-2 A. de Minaur 30-0 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 0-40 30-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 0-15 30-15 30-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-30 40-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 6 6 J. de Jong J. de Jong 2 2 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 40-0 5-2 → 6-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-15 5-1 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-30 0-30 4-1 → 5-1 J. de Jong 15-15 40-30 ace 4-0 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-15 3-0 → 4-0 J. de Jong 0-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 40-0 1-0 → 2-0 J. de Jong 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 4-1 → 5-1 J. de Jong 15-0 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 40-0 2-1 → 3-1 J. de Jong 0-15 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-15 0-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 30-40 40-A ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A ace 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 40-0 40-15 30-0 ace 3-2 → 4-2 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 30-0 1-2 → 2-2 J. de Jong 15-0 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace ace 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Australian Open P. Kotov • P. Kotov 15 5 3 7 2 F. Cobolli [2] F. Cobolli [2] 40 7 6 5 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 P. Kotov 15-30 15-40 2-4 F. Cobolli 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Kotov 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Cobolli 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 P. Kotov 0-30 15-30 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Kotov 0-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 0-40 6-5 → 7-5 P. Kotov 0-15 30-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-15 40-30 5-4 → 5-5 P. Kotov 15-15 30-30 15-30 df 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 30-0 4-3 → 4-4 P. Kotov 0-15 0-30 30-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Kotov 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-15 30-15 2-1 → 2-2 P. Kotov 15-0 30-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-30 15-40 0-1 → 1-1 P. Kotov 0-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Kotov 0-15 15-15 30-30 40-A 3-4 → 3-5 F. Cobolli 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Kotov 15-0 30-15 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kotov 15-0 30-0 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-15 1-1 → 1-2 P. Kotov 0-15 0-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-30 15-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Kotov 15-0 30-15 df 30-40 df 5-6 → 5-7 F. Cobolli 15-15 40-30 5-5 → 5-6 P. Kotov 15-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Cobolli 30-15 15-15 4-4 → 4-5 P. Kotov 40-0 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-15 15-30 2-4 → 3-4 P. Kotov 40-0 1-4 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 1-3 → 1-4 P. Kotov 0-15 df 30-15 30-30 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 P. Kotov 15-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open L. Musetti [25] • L. Musetti [25] 40 3 6 2 L. Van Assche L. Van Assche 40 6 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Musetti 0-15 0-30 15-40 40-40 40-A 40-40 2-3 L. Van Assche 0-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Van Assche 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-15 30-15 0-1 → 1-1 L. Van Assche 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Van Assche 15-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 4-2 → 5-2 L. Van Assche 15-15 df 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Van Assche 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Musetti 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-5 → 3-5 L. Van Assche 0-30 15-30 30-40 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-15 30-30 A-40 40-A A-40 ace 40-A A-40 ace 1-4 → 2-4 L. Van Assche 15-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 1-2 → 1-3 L. Van Assche 15-0 30-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Van Assche 15-0 0-0 → 0-1

