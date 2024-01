Australian Open: Sinner vede il terzo turno e prova a insidiare Djokovic per il titolo. Anche Musetti avanti in quota, rischiano Arnaldi e Cobolli

Questa notte tornerà in campo Jannik Sinner e i bookmaker puntano su un successo senza grosse difficoltà contro il qualificato De Jong. La vittoria del numero uno italiano si gioca a 1,02 contro il successo dell’olandese a 13. Un distacco notevole in quota, che si riflette anche nel set betting: il 3-0 si gioca a 1,28, seguito dal 3-1 a 3,85. Da tenere d’occhio anche la possibilità che un set si chiuda per 6-0 in favore di Jannik, che lo scorso anno è stato il tennista con più parziali conclusi cedendo uno o meno giochi (25). In quota il “bagel” si gioca a 4. Torna in campo anche il numero uno Novak Djokovic, che sarà impegnato contro Alexei Popyrin e in quota vede un sicuro approdo al terzo turno: a 1,01 il successo del serbo contro i 13 del rivale. Proprio Nole è il candidato principale al successo finale: l’undicesimo titolo nello Slam “down under” è proposto a 2. Inseguono i due giovani che più degli altri hanno dimostrato di poter scalfire l’autorità del serbo: Carlos Alcaraz, in quota a 4, e proprio Jannik Sinner, che si gioca a 7.

Saranno molti gli italiani impegnati nella notte. Il numero due azzurro, Lorenzo Musetti, giocherà contro il francese Van Assche e in quota vede la seconda vittoria consecutiva a 1,45 contro i 2,70 dell’avversario. Il set betting vede il 3-0 per l’italiano a 2,85, seguito dal 3-1 a 4. In campo anche Matteo Arnaldi, impegnato nella sfida con il padrone di casa Alex De Minaur. L’australiano, fresco dell’accesso in top 10, parte avanti in quota e si gioca vincente a 1,17, mentre il ligure cerca l’impresa a 4,80 e, nel set betting, un suo 3-1 è proposto a 14. Insegue in quota anche Flavio Cobolli che, dopo la straordinaria vittoria all’esordio, cerca un’altra impresa con Kotov: il romano è offerto a 2,39 contro l’1,56 del russo.

