Australian Open: grinta Sonego! Rimonta un set ad Evans e vola al secondo turno

“Anno nuovo, Sonego vecchio”. Il cuore, la grinta, la lucidità, la capacità di reazione e di uscire vincente nella lotta di Lorenzo Sonego non passano mai di moda, anzi, invecchiano come il buon vino, quello che l’azzurro si merita dopo una gran bella vittoria in rimonta. Il piemontese, ultimo italiano a scendere in campo nel primo turno degli Australian Open 2024, supera Daniel Evans con lo score di 4-6 7-6(8) 6-2 7-6(4), un successo meritato arrivato dopo 3 ore e 43 minuti di battaglia a tratti davvero intensa. Lorenzo era partito un po’ nervoso, incerto, figlio di un inizio di stagione non eccellente e quindi di una fiducia non al massimo. E quando non ha il fuoco dentro bello vivido, il suo tennis non esplode, il braccio resta trattenuto, gli errori fioccano e la risposta proprio non va. Così ha vissuto un primo set modesto “Sonny”, ha ceduto il secondo turno di battuta del match, incapace di trovare ritmo e qualità in risposta, contro un Evans invece molto centrato e capace di tenere l’iniziativa con i suoi continui tagli e variazioni.

Dall’avvio del secondo parziale il servizio di Sonego è salito in cattedra e l’azzurro si è acceso definitivamente nel rocambolesco tiebreak che ha deciso il set, vinto da Lorenzo per 10 punti a 8. Il match è girato nelle mani del torinese, bravo a vincere con forza e qualità il terzo set, e quindi a resistere mentalmente nel quarto lottatissimo parziale, dove ha annullato una palla break ed è riuscito a cancellare dalla testa le molte chance non sfruttate per l’allungo (ben 7 sul 4 pari!), restando positivo e focalizzato. Nel tiebreak conclusivo ha capitalizzato una brutta partenza del rivale, vincendo meritatamente contro un Evans davvero provato fisicamente, anche se mai domo sul piano agonistico.

Il principale merito di Sonego è stato quello di restare in scia nel difficile avvio nonostante uno scoramento evidente, ritrovare le giuste sensazioni grazie ad un servizio in ottimo spolvero e quindi palla dopo palla trovare ritmo, crescere nell’intensità generale e finalmente centrarsi in risposta. Proprio la risposta è stato il grattacapo di Lorenzo: nei primi due set ha strappato una manciata di punti contro il servizio del britannico, e non che Daniel servisse chissà quanto bene. È stato più che altro attento a variare molto Evans, e Sonego così ha stentato oltre un ora a trovare una giusta combinazione tra posizione e tempo d’impatto. All’avvio se bloccava la risposta, questa era facile preda del rivale; se sbracciava entrando nella palla, la precisione era modesta. Non andava. Grazie ad un servizio sempre più efficace nel secondo set, ha potuto giocare più libero in risposta e finalmente appena prima del tiebreak ne ha colpite alcune buone, che l’hanno sbloccato. Lì è partita la sua rimonta, il sorpasso, e quindi con una gran lotta nel quarto parziale, la vittoria.

Ben 23 Ace per Lorenzo, tanti, molti colpiti in momenti importanti. Il 66% di prime palle in campo, vincendo l’82% dei punti, è un numero chiave, decisivo alla rimonta e successo. Ma dove Sonego è piaciuto e ha pienamente convinto nel suo solito, ottimo, atteggiamento, in come sia riuscito a restare in scia nel momento difficile, a trovare le zampate giuste mettendo in crisi un avversario apparso più stanco e meno continuo. Non ci sono molti tennisti nel tour così forti come agonismo, capaci di tirare fuori il proprio meglio nella lotta più feroce, palla su palla, quando ogni colpo scotta e si gioca sul filo del rasoio. “Sonny” lì c’è, ci prova, con un focus totale riesce a impattare bene quel rovescio che in un punto più banale è mal centrato; riesce a spingere col diritto trovando l’angolo; trova l’Ace che lo fa saltare altissimo con quelle caviglie esplosive. Difesa, attacco, questo il Sonego che piace, e che vince. Soffrendo, ma vince.

Al prossimo turno ci sarà quasi sicuramente la Rod Laver Arena, e.. Carlos Alcaraz. Sarà una grande partita, da godersi quasi sicuramente in prime time. Lorenzo se la giocherà come sempre senza paura. Intanto il tennis italiano completa un en plan storico: eccetto Berrettini (ritiratosi prima di giocare), tutti gli azzurri hanno passato il primo turno. Bravi!

Marco Mazzoni

La cronaca

Sonego esordisce agli AO24 al servizio. Dopo aver vinto un buon game iniziale, nel secondo turno di battuta il suo tennis s’inceppa. La palla non lo aiuta, sbaglia un rovescio in scambio e poi un diritto in spinta (la palla era troppo bassa). Un altro diritto lungo, classico errore gratuito, regala ad Evans due palle break sul 15-40. Male col diritto Lorenzo, fotocopia dell’errore precedente con la palla colpita in fase calante e che decolla via lunghissima. Un Break che manda il britannico al comando 2-1 e servizio. Evans serve il 60% di prime in gioco, ma con la risposta il piemontese non riesce ad incidere, cerca la rimessa per iniziare lo scambio ma è rapido il “brit” ad entrare col diritto e comandare, prendendosi rischi calcolati e rapido a venire a rete a chiudere. Daniel consolida il vantaggio (sette punti di fila) e resta sicuro al comando nei suoi turni di battuta. Sonego finalmente prende ritmo col servizio, è più sciolto e sbaglia meno quando spinge col diritto, ma non riesce a trovare il pertugio per arrivare alla palla del contro break. Evans è bravo ad alternare rovesci tagliati ad altri coperti in spinta per non dare lo stesso ritmo all’azzurro, che sulle palle più basse e senza peso continua ad aver qualche problema di controllo. Evans si porta avanti 5-3, con un paio di tocchi ottimi (e una pessima smorzata di Sonego) ottiene due set point in risposta sul 15-40. Li annulla Sonego con decisione, servizio più diritto e poi una seconda esterna molto lavorata. Si salva l’azzurro, ma Evans chiude il parziale 6-4 con un buon turno di servizio. Troppi errori di Lorenzo nel set, 15 contro 4, e modesto il rendimento in risposta, dove ha vinto solo 4 punti del parziale. Più efficace e vario il gioco del britannico.

Sonego scatta al servizio nel secondo set, e finalmente la sua prima palla fila via veloce e sicura. Ben 5 Ace nei suoi primi tre turni e un tennis verticale molto aggressivo, per non dare il tempo all’avversario di “incasinare” i ritmi di gioco con i suoi tagli e variazioni. Scambi rarefatti, anche Evans conduce i suoi game senza sbavature, si seguono i servizi senza sussulti, con qualche bel tocco di Daniel e qualche “mazzata” a tutta col diritto di Lorenzo. Non è sereno il torinese, perché in risposta non riesce a fare la differenza, ci prova con risultati modesti (come la pessima volée tirata molto lungo nell’ottavo game dopo un’ottima costruzione dell’attacco). Evans si pota 4 pari con l’ennesimo turno di servizio a zero. Bel game al servizio di Sonego, a zero vola 5-4 (79% di prime in campo nel set). Anche Daniel serve con precisione, varia molto anche con la battuta e Lorenzo non trova la posizione, se blocca l’altro è pronto a chiudere, se rischia l’affondo non trova il controllo, come quella davvero pessima affossata sul 30-0 cercando la sbracciata. 5 pari. E il suo nervosismo sale alle stelle. Almeno il servizio ora c’è, e lo porta al tiebreak, scontata conclusione di un set in grande equilibrio. Evans inizia coi fuochi artificiali, una risposta di diritto cross tanto bella quanto fortunata, così stretta da lasciare basito Sonego. Non ci voleva, perché il britannico spara un Ace sulla riga centrale e un’altro in fotocopia, 3-0. Il già teso Sonego si ritrova spalle al muro, nervoso, incapace di accendere la sua “garra”. Con un errore in spinta col diritto dal centro, lo score è impietoso, 4-0 Evans, troppa fretta Lorenzo, come per l’urgenza di fare qualcosa che non gli riesce. Una smorzata perfetta regala all’azzurro il primo punto del TB, e finalmente una risposta aggressiva porta a Sonego lo spazio per attaccare, si gira 4-2 Evans. Ecco il primo erroraccio del britannico, una volée al corpo non impossibile spedita malamente larga, 4-3, recuperati i due mini-break. Torna avanti Daniel con uno splendido passante di diritto in corsa, che controllo col polso, 5-3. Si accende la lotta, e si accende Sonego! Con una bella difesa e poi diritto lungo linea, l’azzurro impatta lo score 5 punti pari. Braccio bloccato per Evans, tira malamente un diritto d’attacco in rete, è 6-5 e Set Point Sonego, al servizio. Lo annulla Evans con un’eccellente risposta e via attacco immediato. 6 pari. Con una volée discreta, Lorenzo si porta 7-6, secondo SP. Spinge Daniel col diritto, 7 pari. Evans arriva a primo Set Point sul 8 punti a 7. Prima al T di Sonego, 8 pari. Ora si che le emozioni nel match sono decollate! ACE! 9-8, SP #3 per Lorenzo. In rete! È in rete il diritto del 33enne di Birmingham. 7-6 Sonego, un set meritato con ben 21 vincenti a 13 e 77% di prime in campo, bravo tenere i suoi game nonostante un rendimento modesto in risposta.

La lotta nel tiebreak ha accesso la miccia, ora Sonego è elettrico. Con un paio di risposte ottime si porta 15-40 nel primo game del terzo set. Moralmente Lorenzo vola, Daniel è ancora perso mentalmente nel finale del set precedente. Attacca male il britannico, Sonego passa col diritto e strappa un BREAK fondamentale a consolidare il suo momento positivo. Domina l’allievo di Gipo Arbino, quattro spallate e via, 2-0. L’inerzia del match è girata totalmente a favore di Sonego, che serve bene e punge in risposta, contro un Evans ora incerto e in balia dell’azzurro. Braccio trattenuto, tatticamente non riesce più a cambiare i ritmi come nel primo set, e Lorenzo scappa via con un doppio break sul 4-1, un fulmine nel mettere pressione al rivale e strappare lauti dividenti. Evans si scuote, trova un gran passante di diritto che lo riaccende. Ai vantaggi strappa una palla break (non ne aveva una da metà primo set), ma col servizio Sonego la cancella. Poi un Ace (quinto nel parziale) e altro servizio a tutta, 5-1 Sonego. Un bel game vinto, poteva rimettere in partita l’avversario in caso di break subito. L’azzurro chiude il parziale 6-2 al primo set point, solido e sicuro. 88% di punti vinti con la prima palla, 15 vincenti e soli 3 errori, ma finalmente buoni numeri in risposta.

Evans scatta al servizio nel quarto set, ma è subito Sonego a trovare una magia, passante “maligno” in back e via un lob perfetto. Il pugno al suo angolo sottolinea la fiducia dell’azzurro, totalmente ritrovata dopo l’avvio di match difficile. Non sfrutta un interessante 15-30 l’azzurro, Evans ai vantaggi muove lo score nel set. Funziona bene lo schema preferito di Sonego, gran servizio (e 18 Ace finora) e spinta coraggiosa col diritto. 1 pari. Il match dell’azzurro si complica nel quarto game, scivola 30-4o con un errore di diritto. Rischia con una discesa a rete un po’ tremebonda, ma il passante di Evans è di poco largo. Scampato il pericolo, ma ora è lotta vera. E nella lotta, Sonego si esalta. Sul 2 pari rimette tutto, soffre ma strappa una palla break sul 30-40. Rischia un rovescio lungo linea, c’era molto spazio ma la palla è di poco larga. Anche il “Brit” si salva e resta avanti 3-2. Entra il fisioterapista per Daniel, per la seconda volta si fa massaggiare le cosce, segno di affaticamento. La tensione è alta, come la fatica con quasi tre ore di rincorse nelle gambe. Sul 30 pari Evans discute col giudice di sedia, sembra ad hoc per distrarre l’azzurro, che però spara un bel servizio e poi una palla corta ottima, 3 pari. Daniel smarrisce il servizio, doppio fallo e poi discesa a rete pessima, segnale di energie davvero risicate, sembra in caos tattico. 0-30, chance per Lorenzo per l’allungo definitivo. Attacca il torinese, ma il rivale trova un solido passante e poi chiude il game (4-3). La bagarre nei game di Evans (4-4) continua: con un gran diritto Sonego vince il primo punto, poi un doppio fallo per lo 0-30. Spedisce largo un diritto d’attacco dal centro il britannico, ecco il 15-40 e due palle break che “profumano” di matchpoint per “Sonny”… Regala col diritto sulla prima Lorenzo, troppo spostato a sinistra per colpire; attacca con coraggio Daniel sulla seconda, la palla trova la riga. Non demorde Sonego, altro diritto pesante e le gambe di Evans non reggono. Terza palla break del game. Ancora col diritto, Sonego sbaglia malamente, si dispera perché la chance era importante. Come la quarta PB, ma stavolta è Evans a trovare un vincente di rovescio tanto bello quanto casuale. La bagarre è totale! Lorenzo attacca, Daniel ribatte con grinta. Non bastano 7 palle break a Sonego per scappare avanti a servire per il match, dopo quasi 13 minuti di lotta feroce nel game. 5-4 Evans. Per fortuna l’azzurro è bravo a cancellare dalla testa le chance sprecate e restare solido al servizio, 5 pari. Si arriva di nuovo al tiebreak. Scatta bene Lorenzo, gran diritto vincente da sinistra, segue un Ace e quindi un diritto d’attacco perfetto. 3-0. Crolla Evans, perde altri due punti al servizio per il 5-0 Sonego. Si sorride nel box del piemontese, dopo tanta lotta e oltre tre ore e mezza di gioco, lo striscione del traguardo è lì a due passi, ma il britannico strappa due punti in risposta, 2 punti a 5. Ancora due punti per Evans, improvvisamente rianimato (male col passante Sonego), 4-5. Uff! Scambio rocambolesco, comanda Lorenzo, Daniel ribalta tutto ma sbaglia il diritto per chiudere. 6-4 Sonego DUE MATCH POINT! In rete la risposta di Evans. ECCOLO! Vince Sonego, in rimonta, ribaltando un brutto inizio e che poteva complicarsi nel quarto set. Bravo Lorenzo, per la tenuta fisica e mentale. Giocherà quasi sicuramente contro Alcaraz, ma intanto il tennis azzurro festeggia un clamoroso en plan di vittorie maschili al primo turno. Che AO24!

D. Evans vs L. Sonego



### Service Statistics

– **Aces**: Evans (3), Sonego (23)

– **Double Faults**: Evans (1), Sonego (6)

– **1st Serve In**: Evans (56%), Sonego (66%)

– **Win 1st Serve**: Evans (79/141, 75%), Sonego (72/88, 82%)

– **Win 2nd Serve**: Evans (34/62, 55%), Sonego (24/45, 53%)

– **Fastest Serve (km/h)**: Evans (202), Sonego (216)

– **1st Serve Average (km/h)**: Evans (181), Sonego (199)

– **2nd Serve Average (km/h)**: Evans (155), Sonego (165)

### Winners & Errors

– **Winners**: Evans (32), Sonego (68)

– **Return Winners**: Evans (2), Sonego (4)

– **Unforced Errors**: Evans (31), Sonego (49)

– **Return Unforced Errors**: Evans (3), Sonego (11)

### Points Won

– **Break Points Won**: Evans (1/6, 17%), Sonego (2/10, 20%)

– **Net Points Won**: Evans (35/54, 65%), Sonego (26/37, 70%)

– **Receiving Points Won**: Evans (36/133, 27%), Sonego (42/141, 30%)

– **Total Points Won**: Evans (130), Sonego (144)

### Serve and Return

– **Service Points Played**: Evans (79), Sonego (88)

– **Service Points Won**: Evans (59), Sonego (72)

– **Return Points Played**: Evans (88), Sonego (79)

– **Return Points in Play**: Evans (39), Sonego (57)

– **Return Points Won**: Evans (16), Sonego (20)

### Rally Shots

– **GroundStroke Shots**: Evans (6), Sonego (13)

– **Volley Shots**: Evans (4), Sonego (5)

– **Approach Shots**: Evans (1), Sonego (2)

– **Passing Shots**: Evans (4), Sonego (7)

– **Lob Shots**: Evans (0), Sonego (1)

– **Overhead Shots**: Evans (1), Sonego (1)

– **Drop Shots**: Evans (2), Sonego (5)

Queste statistiche offrono una panoramica dettagliata delle dinamiche del match, mostrando come vari aspetti del gioco possano influenzare l’esito finale.

Sonego si è distinto per la sua potenza e aggressività, evidente dal numero elevato di aces e winners. Tuttavia, questa aggressività ha comportato anche un numero maggiore di errori non forzati.

Evans ha avuto una performance più equilibrata con un servizio affidabile e un gioco solido, ma non sufficiente per contrastare l’offensiva di Sonego.