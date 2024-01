Australian Open: Sinner punta al titolo, per Berrettini scoglio Tsitsipas. Partenza ok per Musetti, Arnaldi e Sonego?

Jannik Sinner tornerà in campo all’Australian Open e i bookmaker puntano su di lui per continuare a stupire. L’esordio del numero uno italiano sarà nella notte italiana di domenica contro l’olandese Van De Zandschulp. Gli esperti non hanno dubbi: sarà vittoria tra 1,06 e 1,08 contro il successo dell’olandese, mai affrontato finora, tra 7,50 e 8,57. Nel set betting è avanti il 3-0 per l’azzurro, in quota a 1,44, seguito dal 3-1 a 3,80. Per Sinner questo Slam sarà fondamentale: dopo il meraviglioso finale della scorsa stagione, partire bene in Australia e migliorare l’ottavo di finale del 2023 nel torneo è quasi un obbligo. Le mani sul primo trofeo in uno Slam per Jannik si giocano, su Snai, a 7, terzo in quota dopo il superfavorito Djokovic, a 2, e Carlos Alcaraz a 4. Insegue Medvedev a 10 e sono lontani gli altri pretendenti: Zverev e Rune, i più vicini, sono offerti a 25.

GLI ALTRI ITALIANI – Sinner non sarà l’unico italiano a scendere in campo nello Slam “down-under”. Il nostro numero due, Lorenzo Musetti, ancora senza vittorie all’Australian Open, esordirà contro Benjamin Bonzi e parte davanti nelle quote: il successo del carrarino si gioca a 1,40 mentre la vittoria del francese è vista a 2,88. Il set betting vede prevalere il 3-0 per Musetti, a 2,90, seguito dal 3-1 a 3,60. Strada in salita per Matteo Berrettini, costretto a inseguire in quota contro il numero sette al mondo Stefanos Tsitsipas: affrontato quattro volte e mai battuto dal romano, il greco si gioca vincente tra 1,30 e 1,35, mentre il ritorno vincente di Berrettini dall’infortunio è offerto a 3,13. Set betting favorevole all’ateniese: il 3-0 paga 2,50 volte la posta, mentre una vittoria di Berrettini per 3-1 si gioca a 8,50.

In campo anche Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Il primo giocherà per la prima volta in assoluto nel tabellone dello Slam australiano e contro Adam Walton è favorito in quota: 1,25 la vittoria del talento azzurro contro i 4 del tennista padrone di casa, numero 176 al mondo. Avversario meno agevole per Sonego: Daniel Evans, sconfitto però in entrambi i precedenti. La vittoria del torinese è proposta a 1,72 contro il successo del britannico a 2,10.

LE ITALIANE

Diverse le tenniste azzurre impegnate nel tabellone femminile del torneo. Camila Giorgi esordirà contro un’ex campionessa dell’Australian Open: Vika Azarenka. La vittoria dell’italiana si gioca a 2,90, mentre il successo della rivale paga 1,37 volte la posta. Parte davanti in quota, invece, la numero uno d’Italia: Jasmine Paolini si gioca vincente a 1,47 contro la russa Shnaider, offerta a 2,63. Impegnata nella notte di domenica, Lucia Bronzetti non ha il benestare dei betting analyst contro Tsurenko: l’ucraina si gioca a 1,50, mentre l’azzurra è offerta a 2,55.

**Uomini:**

– 🕐 01:00 1R 🇮🇹 Arnaldi vs 🇬🇧 Walton (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 1.21 – 4.45)

– 🕐 01:00 1R 🇺🇦 Shevchenko vs 🇪🇸 Munar (Scontri Diretti: 0-1, Quote: 1.29 – 3.61)

– 🕑 02:00 1R 🇮🇹 Sinner (4) vs 🇳🇱 Van De Zandschulp (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 1.06 – 9.97)

– 🕡 02:30 1R 🇦🇺 Sweeny vs 🇦🇷 Cerundolo (22) (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 3.09 – 1.38)

– 🕡 02:30 1R 🇷🇺 Kotov vs 🇫🇷 Rinderknech (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 1.63 – 2.30)

– 🕡 02:30 1R 🇭🇺 Marozsan vs 🇭🇷 Cilic (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 1.76 – 2.07)

– 🕡 03:30 1R 🇧🇷 Seyboth Wild vs 🇷🇺 Rublev (5) (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 16.56 – 1.02)

– 🕡 04:30 1R 🇨🇿 Machac vs 🇯🇵 Mochizuki (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 1.22 – 4.30)

– 🕡 04:30 1R 🇺🇸 Wolf vs 🇦🇷 Baez (26) (Scontri Diretti: 1-0, Quote: 1.60 – 2.35)

– 🕡 05:30 1R 🇳🇱 De Jong vs 🇦🇷 Cachin (Scontri Diretti: 1-0, Quote: 1.46 – 2.71)

– 🕡 05:30 1R 🇦🇺 O’Connell vs 🇨🇱 Garin (Scontri Diretti: 0-2, Quote: 1.45 – 2.79)

– 🕠 06:00 1R 🇫🇷 Halys vs 🇿🇦 Harris (Scontri Diretti: 0-1, Quote: 2.96 – 1.40)

– 🕠 06:00 1R 🇺🇸 Fritz (12) vs 🇦🇷 Diaz Acosta (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 1.04 – 12.95)

– 🕖 07:00 1R 🇨🇴 Galan vs 🇦🇺 Kubler (Scontri Diretti: 2-1, Quote: 2.54 – 1.52)

– 🕘 09:00 1R 🇷🇸 Djokovic (1) vs 🇭🇷 Prizmic (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 1.01 – 20.27)

– 🕥 10:30 1R 🇺🇸 Tiafoe (17) vs 🇭🇷 Coric (Scontri Diretti: 0-1, Quote: 1.52 – 2.52)

**Donne:**

– 🕐 01:00 1R 🇨🇦 Fernandez (32) vs 🇨🇿 Bejlek (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 1.30 – 3.56)

– 🕐 01:00 1R 🇺🇦 Tsurenko (28) vs 🇮🇹 Bronzetti (Scontri Diretti: 1-0, Quote: 1.51 – 2.58)

– 🕐 01:00 1R 🇷🇺 Rakhimova vs 🇺🇸 Bektas (Scontri Diretti: 1-2, Quote: 2.03 – 1.79)

– 🕑 02:00 1R 🇯🇵 Hontama vs 🇨🇿 Krejcikova (9) (Scontri Diretti: 0-1, Quote: 4.47 – 1.21)

– 🕒 03:00 1R 🇺🇸 Parks vs 🇺🇦 Snigur (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 2.10 – 1.74)

– 🕒 03:00 1R 🇦🇺 Bai vs 🇷🇺 Avanesyan (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 1.61 – 2.33)

– 🕒 03:00 1R 🇩🇪 Korpatsch vs 🇬🇧 Burrage (Scontri Diretti: 2-0, Quote: 1.64 – 2.26)

– 🕒 03:05 1R 🇫🇷 Cornet vs 🇷🇺 Timofeeva (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 2.01 – 1.81)

– 🕠 04:00 1R 🇷🇴 Bogdan vs 🇨🇿 Fruhvirtova (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 2.21 – 1.67)

– 🕠 04:00 1R 🇬🇷 Sakkari (8) vs 🇯🇵 Hibino (Scontri Diretti: 1-0, Quote: 1.07 – 8.77)

– 🕡 04:30 1R 🇪🇸 Sorribes Tormo vs 🇷🇺 Korneeva (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 1.64 – 2.27)

– 🕡 04:30 1R 🇷🇺 Samsonova (13) vs 🇺🇸 Anisimova (Scontri Diretti: 0-1, Quote: 1.42 – 2.86)

– 🕡 04:30 1R 🇫🇷 Parry vs 🇨🇳 Wang (30) (Scontri Diretti: 0-1, Quote: 3.08 – 1.38)

– 🕡 06:30 1R 🇺🇸 Dolehide vs 🇫🇷 Jeanjean (Scontri Diretti: 0-1, Quote: 1.35 – 3.23)

– 🕘 09:00 1R 🇵🇱 Linette (20) vs 🇩🇰 Wozniacki (Scontri Diretti: 0-2, Quote: 2.29 – 1.63)

– 🕚 11:00 1R 🇩🇪 Seidel vs 🇧🇾 Sabalenka (2) (Scontri Diretti: 0-0, Quote: 15.87 – 1.02)