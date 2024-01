Kooyong Classic 2024: I risultati dell’ultima giornata. Successi per Raonic e Gasquet

Giornata interessante di tennis quella vissuta nell’ultima giornata del torneo di esibizione Kooyong Classics, con l’entrata in scena di Milos Raonic, che mira a sfruttare al massimo le sue possibilità di ritornare a un buon livello competitivo. Ha trasmesso la sensazione di poterlo fare nel suo incontro contro Frances Tiafoe, battendolo per 7-6 (3) 6-3. Inoltre, Dominic Thiem si è concesso una gioia inaspettata, vincendo 6-3 6-3 contro Francisco Cerúndolo, attualmente in una crisi di gioco e risultati. Richard Gasquet, avversario di Alcaraz, ha sconfitto Polmans per 7-5 7-6 (2) e Mirra Andreeva ha offerto una dimostrazione di forza, vincendo contro Collins per 7-6 (5) 6-1.

Hanno dato forfait nella giornata odierna Matteo Berrettini e Thanasi Kokkinakis che sono stati sostituiti da Francisco Cerundolo e Richard Gasquet.

Il programma di Venerdù 12 Gennaio 2024

**Fuso orario italiano (CET):**

🕐 1:00 di notte

1️⃣ 🇺🇸 Frances Tiafoe vs 🇨🇦 Milos Raonic 67 36

🕐 2:30 circa di notte

2️⃣ 🇦🇹 Dominic Thiem vs Francisco Cerundolo 🇦🇷 63 63

4:00 circa di notte

3️⃣ 🇷🇺 Maria Andreeva vs 🇺🇸 Danielle Collins 76 61

🕐 6:00 circa di notte

4️⃣ Richard Gasquet 🇫🇷 vs 🇦🇺 Marc Polmans 75 76