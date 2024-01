Lorenzo Musetti tra ritornare nei top 20 e diventare padre tra due mesi (Video della partita)

Lorenzo Musetti ha impressionato con una prestazione notevole, dominando Jordan Thompson sulla strada verso i quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide. Il ventunenne italiano ha perso soltanto un punto al servizio e ha brillato sul campo, portando inevitabilmente a domande sui suoi obiettivi per la nuova stagione.

Attualmente al 25° posto nel ranking ATP, Musetti ha un obiettivo preciso per quanto riguarda la sua posizione, ma c’è qualcosa di ancora più grande che lo aspetta. “Il mio obiettivo ora è cercare di rientrare nei top 20. Non ho giocato molto bene verso la fine dell’ultimo anno e sono sceso un po’ nel ranking. Ma il mio più grande obiettivo per questa stagione è cercare di essere un ottimo padre. Diventerò padre per la prima volta tra due mesi. Spero di essere un buon padre”, ha dichiarato sul campo, ricevendo immediatamente un caloroso applauso dal pubblico.







Marco Rossi