Jannik Sinner vince nel vento di Melbourne: Dominio nella prima partita al Kooyong Classic 2024. Stanotte in campo contro Casper Ruud (Video della partita)

Nel contesto ventoso di Melbourne, il giovane talento italiano Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta il suo valore, conquistando una vittoria convincente nel suo primo match del Kooyong Classic 2024. Affrontando l’australiano Marc Polmans, Sinner ha superato un iniziale periodo di adattamento alle condizioni atmosferiche, per poi dominare il campo con il punteggio finale di 6-4, 6-0.

Dopo un inizio incerto e piazzato il break, Sinner dopo aver subito il controbreak ha saputo gestire la situazione. Nonostante alcuni errori nel primo set, l’italiano ha evitato ulteriori break, mostrando segni di una crescente confidenza. Con un’accelerazione di diritto e un ace impeccabile, ha sventato le minacce di break dell’avversario, entrando in una fase di netta superiorità. Dal 3-4 senza break nel primo set, l’azzurro ha conquistato gli ultimi nove giochi della partita.

La vera svolta si è avuta, infatti, nel secondo set, dove Sinner ha mostrato la sua abilità di attaccare e variare il gioco. Polmans, già in difficoltà, non è riuscito a tenere il passo con l’intensità e la varietà del gioco dell’azzurro. Sinner, con un mix di servizi potenti e rovesci lungolinea, ha chiuso la partita in modo spettacolare, confermandosi uno dei protagonisti più interessanti sul panorama tennistico internazionale.

Il Kooyong Classic, un evento esibizione di lunga tradizione, trasmette il suo fascino storico attraverso un albo d’oro che include leggende come Michael Chang, Andre Agassi e Andy Roddick. Dal 1988, anno in cui l’Australian Open si è trasferito da Kooyong a Flinders Park (oggi Melbourne Park), il torneo è diventato un appuntamento fisso nel calendario del tennis.

Nonostante il formato attuale del torneo non preveda un vero e proprio vincitore, la competizione rimane un’importante occasione di preparazione e di spettacolo per i giocatori e gli appassionati. Tra gli altri nomi di rilievo, è prevista anche la partecipazione di Matteo Berrettini, sebbene non sia sceso in campo nella prima giornata.

Il programma di Giovedì 11 Gennaio 2024

1. **Ore 11:00 AEDT / 01:00 italiana – Singolare femminile

🇦🇺 Taylah Preston vs. 🇨🇿 Linda Fruhvirtova

2. **A seguire (locale) / A seguire – Singolare maschile

🇮🇹 Jannik Sinner vs. 🇳🇴 Casper Ruud

3. **A seguire (locale) / A seguire – Singolare maschile

🇬🇧 Andy Murray vs. 🇦🇹 Dominic Thiem

4. **Non prima delle ore 15:30 AEDT / 05:30 italiane – Singolare maschile

🇨🇭 Stan Wawrinka vs. 🇨🇳 Zhang Zhizhen

Ricordiamo che tra Melbourne e l’Italia ci sono 10 ore di differenza. Gli incontri successivi inizieranno al termine di quelli precedenti, pertanto gli orari esatti potrebbero variare a seconda della durata dei match.

🇦🇺 Il programma di Mercoledù 10 Gennaio

1. 🕚 11:00 (01:00 in Italia) 🇮🇹 Jannik Sinner vs. 🇦🇺 Marc Polmans 64 60

2. 🇬🇧 Andy Murray vs. 🇭🇷 Marin Cilic 36 57

3. 🇩🇰 Holger Rune vs. 🇷🇺 Karen Khachanov 64 75

4. 🇺🇸 Frances Tiafoe vs. 🇨🇳 Zhang Zhizhen 0-0 in corso

Non prima delle 🕒 15:00 (05:00 in Italia)





Marco Rossi