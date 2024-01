ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Arnaldi sconfitto da Jarry dopo aver mancato anche un match point ed aver servito per il match. Spreca ben 5 set point Lorenzo Sonego e perde in due da Korda. In campo Lorenzo Musetti (Live)

La rivincita tanto attesa tra Matteo Arnaldi e il cileno Nicolas Jarry, dopo il loro ultimo incontro a Pechino, si è conclusa in una replica dello stesso copione. Nel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP250 di Adelaide, Jarry, numero 18 del ranking mondiale, ha prevalso sull’italiano Arnaldi, numero 41 del mondo, con il risultato finale di 6-7 (5), 7-6 (7), 6-4, dopo una battaglia di 3 ore e 27 minuti.

Arnaldi ha dimostrato tenacia e competenza, ma non è riuscito a capitalizzare le numerose opportunità che si sono presentate, soprattutto nel secondo set. Il tennista ligure, guidato dall’allenatore Alessandro Petrone, si è trovato in vantaggio per due volte nel corso della partita e ha avuto la possibilità di servire per la vittoria, oltre ad un match point nel tie-break che avrebbe potuto concludere il match a suo favore.

Il match è iniziato con un intenso scambio di colpi. Jarry ha messo sotto pressione Arnaldi con risposte profonde, ma l’italiano ha resistito grazie a un ottimo servizio, annullando una palla break. Arnaldi ha poi costruito un’opportunità di set-point nel decimo game, ma Jarry ha tenuto botta, portando il set al tie-break. Qui, un doppio fallo del cileno ha consegnato il set ad Arnaldi per 7-5.

Nel secondo set Arnaldi, sfruttando l’inerzia positiva, ha brekkato Jarry subito all’inizio, ma ha perso il vantaggio nel quarto game. Il set è proseguito in un’altalena di emozioni, con Arnaldi che ha conquistato un nuovo break grazie a errori di Jarry. Tuttavia, nonostante la possibilità di chiudere il match (era avanti per 5 a 3), la tensione ha avuto la meglio sull’italiano, portando a un secondo tie-break. Dopo un inizio promettente avanti per 5 a 2, Arnaldi ha perso il vantaggio e dopo aver mancato un match point sul 7 a 6 e servizio a disposizione, Jarry ha pareggiato il conto dei set vincendo il tie-break 9-7.

Nel set decisivo, Arnaldi ha sofferto con il servizio, specialmente quando la prima non entrava. Jarry ha sfruttato le seconde palle dell’italiano, conquistando due break. Arnaldi ha cercato di rimontare recuperando un break nel secondo gioco, ma non è riuscito a concretizzare, lasciando a Jarry la vittoria del set per 6-4 con il cileno che piazzava il break decisivo sul 2 pari e annullava sul 4-3, 15-40, due palle del controbreak.

Nonostante un impressionante numero di ace (17) da parte di Arnaldi, il 45% di punti vinti con la seconda di servizio e una gestione non ottimale delle palle break hanno influito negativamente. Arnaldi ha totalizzato 23 colpi vincenti contro 25 errori gratuiti.

Jarry affronterà il vincitore della sfida tra il serbo Dusan Lajovic e il ceco Jiri Lehecka nei quarti di finale. Per Arnaldi, rimane la consolazione di aver combattuto, nonostante l’amara sconfitta.

L’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP di Adelaide si è conclusa all’alba italiana, in un match ricco di colpi di scena contro l’americano Sebastian Korda, numero 29 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding. Il tennista torinese, numero 46 ATP, ha lottato strenuamente ma è stato sconfitto per 6-4, 7-6(10) in un match durato quasi un’ora e tre quarti.

Sonego, che aveva già mostrato grande tenacia annullando due match-point al primo turno contro il tedesco Hanfmann, si è trovato di fronte a un avversario in ottima forma. Il piedmontese vantava un precedente 3-1 nei confronti diretti con il giovane statunitense di Bradenton, Florida, ma Korda è riuscito a ribaltare il bilancio con una prestazione solida e convincente.

Il match ha preso una piega sfavorevole per Sonego già nel primo set, con il break decisivo subito nel primo gioco a causa di un doppio fallo sulla palla break. Nel secondo set, l’italiano è stato vicino a riequilibrare il confronto, avanzando 5-3 e avendo due palle set a proprio favore mentre era alla battuta. Tuttavia, Korda ha mostrato grande resistenza, riuscendo a recuperare e portare il set al tiebreak.

Il tiebreak è stato un susseguirsi di emozioni, con Sonego che ha avuto altre tre opportunità di chiudere il set, mentre Korda ha mancato due match-point. Alla fine, è stato l’americano a prevalere nel tiebreak per 12-10, chiudendo un match combattuto e dimostrando le sue qualità in un torneo che si sta rivelando sempre più competitivo.

Per Sonego, nonostante l’uscita, rimane la consapevolezza di aver dato battaglia fino all’ultimo punto, mostrando grinta e determinazione. La sua performance a Adelaide lascia intravedere una stagione di tennis di alto livello, in cui l’atleta torinese potrà sicuramente aspirare a risultati importanti.

Sebastian Korda, figlio d’arte, conferma il suo talento e la sua crescita nel circuito, preparandosi per la prossima sfida del torneo.

