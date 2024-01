Intensa preparazione per Sinner, Berrettini e Alcaraz in vista dell’Australian Open. Allenamenti oggi con Murray, Tsitsipas e Ruud (con abbraccio tra Sinner e Berrettini, Video)

In vista dell’imminente Australian Open, Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, si stanno preparando intensamente.

Jannik Sinner, ha iniziato il suo allenamento a Melbourne dal 3 gennaio, mostrando una forma e una potenza eccezionale. Alle 14:00 ora locale (05:00 in Italia), Sinner ha intrapreso un allenamento significativo con l’ex numero 1 del mondo, Andy Murray, Sinner, noto per la sua dedizione e intensità, ha concentrato particolarmente i suoi sforzi sul servizio, il dritto e il gioco di transizione verso la rete.

Dal canto suo, Matteo Berrettini, un altro giocatore italiano di primo piano, ha avuto un percorso di preparazione leggermente diverso. Dopo un lungo periodo di pausa a seguito di un brutto infortunio agli US Open, Berrettini si è allenato alle 12:30 ora locale (03:30 in Italia). Originariamente aveva programmato di partecipare alle qualificazioni del torneo di Brisbane, ma un problema al piede lo ha costretto a riconsiderare i suoi piani. Dopo aver valutato la sua condizione a Montecarlo, ha deciso di partecipare al torneo in Australia, dove si è allenato con Stefanos Tsitsipas, attualmente numero 7 ATP, che sta anche lui affrontando delle sfide a seguito di problemi alla schiena.

Infine, Carlos Alcaraz, uno dei favoriti per l’Australian Open, ha tenuto il suo primo allenamento a Melbourne con il norvegese Casper Ruud. Alcaraz, con ambizioni elevate e un talento straordinario, è ansioso di dimostrare la sua capacità di competere per il titolo, sfidando il leggendario Novak Djokovic.

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI





Marco Rossi