CHallenger Nonthaburi 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md

CHallenger Nonthaburi 2 – Tabellone Principale – hard

(1) Novak, Dennis vs Michalski, Daniel

(WC) Samrej, Kasidit vs (WC) Trongcharoenchaikul, Wishaya

Vacherot, Valentin vs Qualifier

Habib, Hady vs (6) Sandgren, Tennys

(3) Poullain, Lucas vs Caruso, Salvatore

Ionel, Nicholas David vs Fery, Arthur

Qualifier vs Diez, Steven

Qualifier vs (7) Squire, Henri

(5) Wong, Coleman vs Tseng, Chun-Hsin

Tomic, Bernard vs Uchiyama, Yasutaka

Uchida, Kaichi vs Qualifier

(WC) Jones, Maximus vs (4) Donskoy, Evgeny

(8) Holt, Brandon vs Hong, Seongchan

(Alt) Palan, Dominik vs Fonio, Giovanni

Guinard, Manuel vs Qualifier

Qualifier vs (2) Jung, Jason

(1) Kirkin, Ergivs Takahashi, YusukeSakellaridis, Stefanosvs (11) Pecotic, Matija

(2) Weber, Arthur vs (Alt) Ochi, Makoto

Ramanathan, Ramkumar vs (9) Santillan, Akira

(3) Nakagawa, Naoki vs (Alt) Te, Rigele

Moriya, Hiroki vs (12) Mansouri, Skander

(4) Chung, Yun seong vs (WC) Congcar, Congsup

Ayeni, Alafia vs (8) Langmo, Christian

(5) Hardt, Nick vs (WC) Chaiyarin, Credit

Sun, Fajing vs (10) Vanshelboim, Eric

(6) Noguchi, Rio vs (WC) Phunsawat, Chanon

(WC) Chanta, Thanapet vs (7) Sharipov, Marat

COURT A – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Thanapet Chanta vs [7] Marat Sharipov

2. [6] Rio Noguchi vs [WC] Chanon Phunsawat

3. [5] Nick Hardt vs [WC] Credit Chaiyarin

4. [4] Yun seong Chung vs [WC] Congsup Congcar

COURT B – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ramkumar Ramanathan vs [9] Akira Santillan

2. [3] Naoki Nakagawa vs [Alt] Rigele Te

3. [1] Ergi Kirkin vs Yusuke Takahashi

4. Alafia Ayeni vs [8] Christian Langmo

COURT 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Arthur Weber vs [Alt] Makoto Ochi

2. Hiroki Moriya vs [12] Skander Mansouri

3. Fajing Sun vs [10] Eric Vanshelboim

4. Stefanos Sakellaridis vs [11] Matija Pecotic