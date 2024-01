ATP 250 Brisbane e Hong Kong e WTA 500 Brisbane e WTA 250 Auckland: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Tutti i finalisti dei tornei di questa settimana

Nel mondo del tennis, l’emozione e l’intensità delle sfide si intensificano man mano che i tornei procedono verso le fasi finali. Questa settimana, i tornei ATP 250 di Brisbane e Hong Kong, insieme ai tornei WTA 500 di Brisbane e WTA 250 di Auckland, hanno offerto ottimi spettacoli nelle loro rispettive semifinali.

A Brisbane, nel torneo ATP 250, la giovane stella danese Holger Rune ha continuato a dimostrare il suo talento. Rune, testa di serie numero uno, ha superato Roman Safiullin in due set, 6-4, 7-6(0), mostrando sia forza fisica che mentale, in particolare nel tie-break del secondo set. Rune, attualmente numero 8 del mondo, si è guadagnato un posto in finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov che ha sconfitto Jordan Thompson per 62 75.

Al torneo ATP 250 di Hong Kong, il russo Andrey Rublev, testa di serie numero uno, è avanzato in finale dopo una vittoria in tre set, 4-6, 6-2, 6-3, contro la wildcard cinese Juncheng Shang. Rublev, numero 5 del mondo, affronterà Emil Ruusuvuori, che ha vinto contro Sebastian Ofner 4-6, 7-5, 6-3 nell’altra semifinale.

Aryna Sabalenka, numero due al mondo, ha ottenuto questo sabato la sua 15ª vittoria consecutiva in terra australiana qualificandosi per la finale del WTA 500 di Brisbane, il suo primo torneo della stagione. E ci arriva senza perdere alcun set.

In uno scontro tra connazionali e campionesse dell’Open d’Australia, Sabalenka ha sconfitto Victoria Azarenka, anche lei ex numero uno al mondo, per 6-2 6-4, in un match di 1 ora e 30 minuti in cui è stata messa alla prova ma in cui Azarenka, 34 anni, ha finito con alcuni problemi fisici. Aryna ora guida Vika nel confronto diretto per 4-1.

Ora si prepara per una finale di lusso! Sabalenka si prepara per un duello con Elena Rybakina, numero quattro WTA e che anche lei non ha ancora perso un set questa settimana. È la replica delle finali dell’Open d’Australia e di Indian Wells del 2023.

Infine, nel torneo WTA 250 di Auckland, Coco Gauff ha continuato il suo dominio, vincendo la sua nona partita consecutiva senza perdere un set, superando Emma Navarro 6-3, 6-1. La sua avversaria in finale sarà Elina Svitolina, che ha mostrato una buona resistenza vincendo contro Wang Xiyu in tre set, 2-6, 6-4, 6-3.

WTA 500 e ATP 250 Brisbane (🇦🇺 Australia) – Semifinali- hard

WTA Brisbane Greet Minnen / Heather Watson Greet Minnen / Heather Watson 0 5 2 0 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [5] • Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [5] 0 7 6 0 Vincitore: Kichenok / Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

1. Greet Minnen/ Heather Watsonvs [5] Lyudmyla Kichenok/ Jelena Ostapenko

2. Linda Noskova vs [2] Elena Rybakina (non prima ore: 04:00)



WTA Brisbane Linda Noskova Linda Noskova 0 3 2 0 Elena Rybakina [2] • Elena Rybakina [2] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena Rybakina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Holger Rune vs Roman Safiullin (non prima ore: 06:00)



ATP Brisbane Holger Rune [1] Holger Rune [1] 6 7 Roman Safiullin Roman Safiullin 4 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 H. Rune 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-30 df 5-3 → 5-4 H. Rune 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Safiullin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Rune 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

4. A. Sabalenka vs [8] Victoria Azarenka (non prima ore: 09:30)



WTA Brisbane Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Victoria Azarenka [8] • Victoria Azarenka [8] 0 2 4 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Azarenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. Jordan Thompson vs [2] Grigor Dimitrov (non prima ore: 11:30)



ATP Brisbane Jordan Thompson Jordan Thompson 3 5 Grigor Dimitrov [2] Grigor Dimitrov [2] 6 7 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-5 → 3-6 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 2-4 → 2-5 J. Thompson 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

6. [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Max Purcell / Jordan Thompson



ATP Brisbane Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] 0 Max Purcell / Jordan Thompson Max Purcell / Jordan Thompson 0 Vincitore: Krawietz / Puetz per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Show Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [8] Yuki Bhambri / Robin Haase vs [2] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer



ATP Brisbane Yuki Bhambri / Robin Haase [8] Yuki Bhambri / Robin Haase [8] 3 7 9 Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer [2] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer [2] 6 6 11 Vincitore: Glasspool / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 L. Glasspool / Rojer 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Y. Bhambri / Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Y. Bhambri / Haase 0-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 4-4 → 5-4 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Y. Bhambri / Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Y. Bhambri / Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Hong Kong Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 5 3 Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 4 7 6 Vincitore: Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 S. Ofner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 E. Ruusuvuori 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Ofner 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Ofner 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Ofner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Ruusuvuori 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 S. Ofner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1. Sebastian Ofnervs Emil Ruusuvuori

2. [1] Andrey Rublev vs [WC] Juncheng Shang



ATP Hong Kong Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 4 6 6 Juncheng Shang Juncheng Shang 6 2 3 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-3 → 6-3 J. Shang 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Shang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Shang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Shang 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 ace 4-2 → 5-2 J. Shang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 3-1 → 4-1 J. Shang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Rublev 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Shang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Shang 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 J. Shang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Shang 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 J. Shang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. Ariel Behar / Adam Pavlasek vs [2] Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP Hong Kong Ariel Behar / Adam Pavlasek Ariel Behar / Adam Pavlasek 7 3 12 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2] 5 6 14 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-14 M. Arevalo / Pavic 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 11-12 12-12 13-12 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Behar / Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-4 → 2-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Behar / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Behar / Pavlasek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Behar / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

WTA Auckland Coco Gauff [1] Coco Gauff [1] 0 6 6 0 Emma Navarro [4] Emma Navarro [4] 0 3 1 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

03:00 🇺🇸 Gauff C. (Usa) – 🇺🇸 Navarro E. (Usa)

04:30 🇨🇳 Wang Xiy. (Chn) – 🇺🇦 Svitolina E. (Ukr)



WTA Auckland Xiyu Wang Xiyu Wang 6 4 3 Elina Svitolina [2] Elina Svitolina [2] 2 6 6 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

06:00 🇨🇿 Bouzkova M./🇺🇸 Mattek-Sands B. – 🇺🇸 Kessler M./🇳🇱 Lamens S.