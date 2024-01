La conferenza stampa di Rafael Nadal a Brisbane: “Posso giocare senza limitazioni e questo mi rende felice” (con il video della partita di oggi)

Rafa Nadal ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di sorprendere e incantare, giocando a un livello magnifico nel suo ritorno alle competizioni, un anno dopo essere stato costretto a fermarsi a causa di infortuni. L’avanzata ai quarti di finale del ATP di Brisbane 2024 segna non solo il suo ritorno, ma anche l’accumulo di minuti preziosi in campo, fondamentali per ritrovare le sensazioni fisiche ottimali.

In conferenza stampa, il campione spagnolo ha condiviso le sue impressioni sul difficile adattamento all’elevata umidità e sulle sue condizioni fisiche dopo i primi due match dopo 1 anno fermo per infortunio.

Sensazioni

“È stato un incontro positivo. I primi giochi sono stati di alto livello tennistico. Ho fatto quasi tutto come dovevo. Molto solido. Ho giocato bene per la maggior parte del tempo e sono felice per la vittoria. È importante poter giocare di nuovo domani, questo è ciò che conta per me ora.

Affronto le cose come vengono. È importante superare questi tipi di avversità e ho bisogno di farlo perché è da molto tempo che non mi trovo in queste situazioni.”

Problemi con le Palline

“Onestamente, devo dire che verso la fine del primo set la palla era super grande. Era molto difficile muoverla, soprattutto in queste condizioni di forte umidità. Non so cosa succeda con la palla, ma sembra morta. Questo cambia tutta la situazione.”

Ho bisogno di giocare ogni punto con grande concentrazione. Non importa il risultato, devo imparare a giocare ogni punto con la giusta intensità. Questo è qualcosa che si perde. Devi riabituarti alla competizione e capire i momenti del match in cui devi rilassarti un po’ o spingere di più. Al momento non sono ancora in grado di fare questo. Devo giocare con molta concentrazione e devo allenarmi per questo.”

Il Warning per il Ritardo dal Bagno

Non ho capito cosa sia successo. Non voglio criticare nessuno. Mi sto adattando, ma ho bisogno di comprendere la regola, se è cambiato qualcosa. Penso che la regola consenta cinque minuti in spogliatoio. Io sono uscito dopo cinque minuti. L’arbitro ha detto che quando è finito il tempo, ero ancora nello spogliatoio, ma non credo sia stato così. La mia sensazione è che, quando sono terminati i cinque minuti, ero già fuori dalla porta. È un aneddoto, nient’altro. Devo imparare come funziona la regola, dato che sono stato fuori per un anno.”

Come si è Sentito Dopo il Secondo match

“Bene. Oggi è stata una partita più dura a causa dell’umidità. C’era molta umidità e è stato duro. Devo abituarmi a queste condizioni, perché ho sudato molto e ho dovuto cambiare tutti i miei vestiti dopo il primo set. La cosa positiva è che non sono stati match lunghi. Ovviamente ho sentito qualche piccolo dolore dopo il primo incontro, ma dopo un anno senza giocare, è normale. Ho sentito un po’ di stanchezza nei muscoli. In generale, sto bene. L’importante è che l’anca e il piede non mi diano fastidio. Questo è fondamentale per me. Per il momento, anche il piede sta reagendo bene, cosa che era stata problematica per me. Posso giocare senza limitazioni e questo mi rende felice.”





Marco Rossi