Jannik Sinner inizia la preparazione per l’Australian Open 2024 con una promessa australiana (Video)

Jannik Sinner ha dato il via alla sua esperienza australiana in vista dell’Australian Open. L’atleta altoatesino, dopo un intenso periodo di allenamento nell’ultimo mese tra Alicante, in Spagna, e Montecarlo, è atterrato a Melbourne, dove oggi ha iniziato la sua preparazione nella struttura che ospiterà l’Australian Open, dal 14 al 28 gennaio. Sinner e il suo team hanno scelto di non partecipare a nessun torneo ufficiale prima dello Slam, una decisione mirata a permettergli di recuperare energia dopo l’incredibile finale di stagione, coronata dal trionfo in Coppa Davis, e di lavorare su aspetti specifici del suo gioco, come la resistenza fisica e le variazioni del suo tennis.

Confermando la sua grande dedizione, Sinner non ha perso tempo appena giunto in Australia e oggi si è allenato con la giovane promessa australiana, il quasi sedicenne Daniel Jovanovski. Jovanovski, un atleta dotato di grandi qualità fisiche, come evidenziato anche da una recente foto sui social, rappresenta un ottimo test per il tennista italiano. L’immagine sui social ha messo in luce l’impressionante atletismo del giovane tennista australiano.

L’avvicinamento al torneo Major di Sinner sarà caratterizzato da sessioni di allenamento intense, con l’eccezione del Kooyong Classic, previsto dal 10 al 12 gennaio, dove il nostro campione si testerà in una serie di partite esibizione a Melbourne. Questo evento vedrà la partecipazione di tennisti di alto livello, tra cui il danese Holger Rune, attualmente impegnato nel torneo di Brisbane insieme a nomi come Rafa Nadal ed il nostro Matteo Arnaldi.

Con queste premesse, Sinner si appresta a affrontare un Australian Open che si preannuncia ricco di sfide e di grandi aspettative per il talento italiano.





Marco Rossi