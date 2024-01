Rafael Nadal tra warning con sorriso e nuovo record (Video)

Rafael Nadal, 37 anni, sta iniziando nel migliore dei modi il suo ritorno al tennis e questo giovedì si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 250 di Brisbane, in Australia. Tuttavia, ci sono cose che non cambiano mai! Lo spagnolo ha ricevuto un warning per abuso di tempo tra i set nel suo incontro dil secondo turno contro Jason Kubler e alla fine del match ha scherzato sulla situazione.

“Brisbane è molto umida e ho dovuto cambiare tutti i capi di abbigliamento che indossavo. C’è stata una mancanza di comunicazione perché ho seguito il conteggio della persona che è andata con me in bagno e pensavo di essere arrivato in tempo. So di essere lento e cercherò di migliorare questo aspetto nel 2024”, ha scherzato ancora nell’intervista sul campo.

Con questa qualificazione tra gli otto migliori di un torneo al suo primo tentativo nel 2024, Nadal ha raggiunto un traguardo notevole. Questa è infatti la 21ª stagione in cui Nadal raggiunge almeno i quarti di finale in un torneo del circuito maggiore, posizionandosi dietro solo a tre tennisti nella storia. Feliciano López lo ha fatto in 22 stagioni, Jimmy Connors in 23, mentre il record è ancora detenuto da Roger Federer, con 24.

Always striving to improve! @RafaelNadal on receiving a time violation in Brisbane#BrisbaneTennis pic.twitter.com/GZmBtQRQ0M — Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2024





Marco Rossi