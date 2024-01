ATP 250 Brisbane: Rafael Nadal per la 225 volta in carriera raggiunge i quarti in un torneo ATP

Rafael Nadal, tornato in campo questa settimana dopo 349 giorni di assenza a causa di problemi fisici, continua a mostrare un’eccellente forma e questo giovedì si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 250 di Brisbane, in Australia. È la 225ª volta che lo spagnolo, 37 anni, raggiunge i quarti in un torneo di singolare, ma è la prima da Wimbledon 2022, quando hanno iniziato a manifestarsi i problemi fisici.

Negli ottavi di finale, Nadal, attualmente fuori dai primi 600 del ranking, ha sconfitto l’australiano Jason Kubler, originario di Brisbane e attualmente prossimo ai top 100, con il punteggio di 6-1 6-2, in 1 ora e 24 minuti. In questo incontro, Nadal non ha nemmeno avuto la necessità di spingere troppo per vincere con comodità. La sua entrata in campo è stata particolarmente impressionante, vincendo 15 dei primi 17 punti della partita. Nei quarti di finale è previsto un duello teoricamente più difficile contro un altro australiano, Jordan Thompson, attualmente 55º nel ranking ATP.