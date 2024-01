ATP 250 Brisbane e WTA 500 Brisbane: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo nuovamente Rafael Nadal (LIVE)

ATP 250 e WTA 500 Brisbane (🇦🇺 Australia) – 2° Turno M – Ottavi di Finale F – hard

Il match deve ancora iniziare

1. Clara Burelvs [8] Victoria Azarenka

2. [3] Jelena Ostapenko vs [16] Karolina Pliskova (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Daniel Altmaier vs [2] Grigor Dimitrov (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Jason Kubler vs [WC] Rafael Nadal (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Aryna Sabalenka vs [15] Lin Zhu (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Tomas Machac vs [WC] Rinky Hijikata



Il match deve ancora iniziare

2. Jordan Thompson vs [4] Ugo Humbert



ATP Brisbane Jordan Thompson Jordan Thompson 0 0 Ugo Humbert [4] Ugo Humbert [4] 0 0 Vincitore: Thompson per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. [WC] Arina Rodionova vs Mirra Andreeva (non prima ore: 05:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [13] Elise Mertens vs [2] Elena Rybakina (non prima ore: 07:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [OSE] Ashlyn Krueger / Sloane Stephens vs Cristina Bucsa / Alexandra Panova



Il match deve ancora iniziare

Show Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [WC] James Duckworth / Christopher O’Connell



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Julia Riera vs Linda Noskova (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [9] Magda Linette vs [5] Daria Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Veronika Kudermetova vs [11] Anastasia Potapova (non prima ore: 07:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs Magda Linette / Bernarda Pera (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Romain Arneodo / Sam Weissborn vs [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



Il match deve ancora iniziare

2. Andreas Mies / John-Patrick Smith vs Max Purcell / Jordan Thompson (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Grigor Dimitrov / Sebastian Korda vs [2] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer



Il match deve ancora iniziare

4. [OSE] Anastasia Potapova / Yana Sizikova vs [WC] Daria Kasatkina / Daria Saville (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. S. Hsieh / E. Mertens or G. Minnen / H. Watson vs D. Collins / N. Kichenok or V. Kudermetova / L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare