ATP 250 Brisbane e WTA 500 Brisbane: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo 3 azzurri (LIVE)

ATP 250 e WTA 500 Brisbane (🇦🇺 Australia) – 2° Turno – hard

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Naomi Osakavs [16] Karolina Pliskova

2. [1] Aryna Sabalenka vs Lucia Bronzetti (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Roman Safiullin vs Alexei Popyrin (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

4. K. Birrell or O. Gadecki vs [2] Elena Rybakina (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Holger Rune vs Alexander Shevchenko (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Alex Michelsen vs [4] Ugo Humbert



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] James Duckworth vs Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Jelena Ostapenko vs Camila Giorgi (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Mirra Andreeva vs [4] Liudmila Samsonova



Il match deve ancora iniziare

5. [13] Elise Mertens vs Sloane Stephens



Il match deve ancora iniziare

Show Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Daria Saville vs [11] Anastasia Potapova



Il match deve ancora iniziare

2. Marta Kostyuk vs [5] Daria Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

3. [12] Anhelina Kalinina vs Clara Burel (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [9] Magda Linette vs Cristina Bucsa



Il match deve ancora iniziare

5. H. Baptiste or D. Collins vs [15] Lin Zhu



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Harri Heliovaara / John Peers vs Grigor Dimitrov / Sebastian Korda



Il match deve ancora iniziare

2. Matteo Arnaldi vs [Q] Lukas Klein (non prima ore: 04:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Rinky Hijikata / Jason Kubler vs Andreas Mies / John-Patrick Smith (non prima ore: 06:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Veronika Kudermetova vs Anna Karolina Schmiedlova



Il match deve ancora iniziare

2. Linda Noskova vs [10] Sorana Cirstea



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Ekaterina Alexandrova vs J. Riera or V. Tomova (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicolas Barrientos / Rafael Matos vs [2] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer



Il match deve ancora iniziare

2. Max Purcell / Jordan Thompson vs [5] Nikola Mektic / Hugo Nys



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Yuki Bhambri / Robin Haase vs Ugo Humbert / Ben Shelton



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] James Duckworth / Christopher O’Connell vs Matteo Arnaldi / Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare