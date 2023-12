ATP 250 Brisbane: Giulio Zeppieri sconfitto da Dominic Thiem nel turno decisivo delle qualificazioni. Al momento non ci sono lucky loser (con il tabellone aggiornato)

Giulio Zeppieri, numero 135 del ranking ATP, non è riuscito a superare l’ultimo ostacolo nelle qualificazioni del torneo ATP di Brisbane, cedendo all’austriaco Dominic Thiem, numero 98 ATP, in un match che ha visto alternarsi momenti di grande tennis e fasi di calo. Il punteggio finale di 3-6, 6-4, 6-4 ha sancito la fine del percorso per l’italiano in questo torneo.

Zeppieri aveva iniziato con grande slancio, conquistando il primo set grazie a un break a zero nel secondo game. La sua prestazione è stata caratterizzata da grande lucidità e precisione al servizio, con ben 7 ace e una notevole gestione dei turni al servizio. Questo approccio gli ha permesso di chiudere il primo set in suo favore per 6-3 in soli 35 minuti.

Tuttavia, nel secondo set, il rendimento di Zeppieri al servizio ha mostrato un calo, con minor efficacia nella battuta. Il giocatore italiano ha mancato di pragmatismo in momenti cruciali, soprattutto nel settimo e nono game in risposta. Non sfruttando tre opportunità di palle break, la partita ha preso una piega diversa, e Thiem ha approfittato della prima palla break concessa per aggiudicarsi il set 6-4.

Nel decisivo terzo set, il match ha visto un ulteriore cambio di marcia a partire dal terzo game, con Thiem che ha annullato un break point e ha gradualmente guadagnato terreno. Zeppieri ha visto calare l’efficacia dei suoi colpi, e Thiem ha sfruttato le opportunità nel quarto e sesto gioco. Come nel set precedente, Thiem ha chiuso la partita con un break nel decimo gioco, sigillando il set per 6-4.

Dalle statistiche emerge che, nonostante i 14 ace di Zeppieri, l’italiano ha risentito dell’1/5 nelle palle break sfruttate, un dato che ha avuto un impatto significativo sul risultato finale. Inoltre, il 53% delle prime di servizio in campo ha rappresentato un altro fattore critico nella sconfitta di Zeppieri.

Con questo risultato, Matteo Arnaldi rimane l’unico italiano nel main draw del torneo ATP di Brisbane. Per Zeppieri, nonostante la sconfitta, il match contro Thiem resta una prestazione di rilievo che testimonia il suo potenziale e la sua capacità di competere ad alti livelli.

ATP Brisbane Dominic Thiem [5] Dominic Thiem [5] 3 6 6 Giulio Zeppieri [12] Giulio Zeppieri [12] 6 4 4 Vincitore: Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Thiem 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-3 → 4-4 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Thiem 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Thiem 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 15-0 ace 15-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Md

(1) Rune, Holger vs Purcell, Max

Van Assche, Luca vs Shevchenko, Alexander

Wolf, J.J. vs (Q) Duckworth, James

Hanfmann, Yannick vs (5) Korda, Sebastian

(3) Shelton, Ben vs Safiullin, Roman

Popyrin, Alexei vs O’Connell, Christopher

Arnaldi, Matteo vs Fucsovics, Marton

(Q) Klein, Lukas vs (6) Baez, Sebastian

(8) Karatsev, Aslan vs (WC) Kubler, Jason

(Q) Thiem, Dominic vs (WC) Nadal, Rafael

Thompson, Jordan vs Vukic, Aleksandar

(Q) Michelsen, Alex vs (4) Humbert, Ugo

(7) Etcheverry, Tomas Martin vs (Q) Machac, Tomas

Kokkinakis, Thanasi vs (WC) Hijikata, Rinky

(Q) Tu, Li vs Altmaier, Daniel

Murray, Andy vs (2) Dimitrov, Grigor





Francesco Paolo Villarico