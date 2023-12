ATP 250 e WTA 500 Brisbane: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo tre azzurri (LIVE)

ATP 250 e WTA 500 Brisbane (🇦🇺 Australia) – 1° Turno Quali e TDQ F – hard

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Olivia Gadeckivs [9] Valeria Savinykh

2. Timea Babos vs [WC] Talia Gibson



Il match deve ancora iniziare

3. D. Yastremska or S. Hsieh vs M. Inglis or Y. Starodubtsewa



Il match deve ancora iniziare

Show Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Tomas Machac vs [WC] Blake Ellis



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Dominic Thiem vs James McCabe



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Jacob Bradshaw vs [8] Diego Schwartzman



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Gregoire Barrere vs [WC] Dane Sweeny



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Hailey Baptiste vs Sofya Lansere



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Mai Hontama vs [8] Julia Riera



Il match deve ancora iniziare

3. A. Sasnovich or S. Mendez vs Z. Sonmez or H. Watson



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ryan Peniston vs [11] Maxime Cressy



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Omar Jasika vs [12] Giulio Zeppieri



Il match deve ancora iniziare

3. Philip Sekulic vs [9] James Duckworth



Il match deve ancora iniziare

4. Li Tu vs [10] Francisco Comesana



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Quentin Halys vs Lukas Klein



Il match deve ancora iniziare

2. Federico Gaio vs [7] Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Alex Michelsen vs Alessandro Giannessi



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Daniel Elahi Galan vs [PR] Andrey Kuznetsov



Il match deve ancora iniziare