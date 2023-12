Novak Djokovic rivela quale è la sua principale motivazione per continuare a competere

Novak Djokovic tornerà a competere domani. Non sarà a livello del circuito maggiore, ma in una esibizione in Arabia Saudita contro Carlos Alcaraz. Conosciamo benissimo la fame e la voracità del serbo, e in una breve apparizione con Eurosport ha chiarito cosa lo motiva a continuare a competere avvicinandosi ai 40 piuttosto che ai 30 anni. “Cerco ancora di dare il massimo. Vincere i Grand Slam, essere un candidato per raggiungere la vetta e continuare a fare storia in questo sport. Questa è la motivazione, e mi sento ancora molto bene fisicamente. A questa età ho giocato, nel 2023, una delle migliori stagioni della mia carriera, quindi sì, continuerò ad esserci”.

Inoltre, il serbo ha parlato del prossimo Open di Australia 2024, la sua prima grande sfida dell’anno. “L’Open di Australia è sempre stato il mio Grand Slam più riuscito. Suppongo che ogni volta che vinci lì, senti che la tua fiducia cresce. Ogni anno, quando torno a Melbourne, rivivo le mie esperienze precedenti. Semplicemente adoro giocare questo torneo, la Rod Laver Arena è il mio campo preferito. Spero di farlo altrettanto bene come ho fatto lungo tutta la mia carriera”.





Marco Rossi