Novak Djokovic: Tra allenamenti intensi e sogni realizzati a Dubai. Il serbo gioca con un ragazzo di 13 anni (Video)

Novak Djokovic sta affinando la sua preparazione per l’inizio della nuova stagione, che per lui inizierà con la United Cup, a partire dal 29 dicembre. Giorni fa è partito per Dubai per intensificare i suoi allenamenti, ma ha anche trovato il tempo per realizzare il sogno di Timur Godeev, uno dei ragazzi più promettenti dell’Accademia Racket di Dubai. Il tennista serbo non ha esitato a trascorrere diversi minuti scambiando colpi con il giovane, che si impegnava nel tentativo di superare il miglior giocatore del mondo.

Marco Rossi