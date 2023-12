Monfls rassicura sulle sue condizioni. Marta Kostyuk si rifiuta di giocare contro Mirra Andreeva nella finale di un torneo di esibizione. Gioca il n.1145 del ranking ATP e batte la russa (Video)

Gael Monfils ha avuto un grande spavento durante il torneo esibizione Ultimate TennisShowdown, a causa di una vistosa distorsione alla caviglia che lo ha costretto al ritiro. Si sono accese le preoccupazioni sulla possibilità che il francese perdesse l’inizio della stagione, ma è intervenuto solo 24 ore dopo per tranquillizzare sul suo stato. “È fastidioso infortunarsi e dovermi ritirare, ma non sembra nulla di grave. Ho uno stiramento di grado I, sto prendendo antinfiammatori, applicando ghiaccio e facendo trattamenti di agopuntura. Penso che con qualche giorno di riposo, starò bene”, ha dichiarato su TennisMajors.

Ciò che è successo nel torneo esibizione a Bourg-de-Péage ha fatto il giro del mondo per diverse ragioni. La prima notizia emersa è stata la rinuncia di Marta Kostyuk a disputare la finale, poiché non riteneva corretto condividere il campo con Mirra Andreeva, accusata in alcuni ambienti di aver messo “Mi piace” a post sui social network che auguravano la morte a Zelenski, presidente dell’Ucraina. Avendo così poco tempo per trovare una sostituta e per permettere al pubblico di vedere del tennis, l’organizzazione dell’evento ha deciso di invitare Yanis Ghazouani Durant, giocatore francese classificato 1.145 nel ranking ATP in singolare. Il momento più sorprendente è stato vedere come ha battuto la russa, attualmente 57esima del mondo, con il punteggio di 7-5, 6-2.

