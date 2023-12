WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: Entry list Md. Tre azzurre al via ad Hobart

1. WTA 500 Adelaide 🇦🇺 (Cemento) – Data: 08-13 Gennaio 2024.

2. WTA 250 Hobart 🇦🇺 (Cemento) – Data: 08-13 Gennaio 2024.

– Elena Rybakina 🇰🇿 – No. 4– Jessica Pegula 🇺🇸 – No. 5– Marketa Vondrousova 🇨🇿 – No. 7– Karolina Muchova 🇨🇿 – No. 8– Barbora Krejcikova 🇨🇿 – No. 10– Beatriz Maia Haddad 🇧🇷 – No. 11– Madison Keys 🇺🇸 – No. 12– Jelena Ostapenko 🇱🇻 – No. 13– Qinwen Zheng 🇨🇳 – No. 15– Liudmila Samsonova 🇷🇺 – No. 16– Daria Kasatkina 🇷🇺 – No. 18– Veronika Kudermetova 🇷🇺 – No. 19– Caroline Garcia 🇫🇷 – No. 20– Ekaterina Alexandrova 🇷🇺 – No. 21– Magda Linette 🇵🇱 – No. 24– Elina Svitolina 🇺🇦 – No. 25– Sorana Cirstea 🇷🇴 – No. 26– Anhelina Kalinina 🇺🇦 – No. 27– Anastasia Potapova 🇷🇺 – No. 28– Angelique Kerber (WC) 🇩🇪– Ajla Tomljanovic (WC) 🇦🇺

– MERTENS, Elise 🇧🇪 (BEL) 29

– NAVARRO, Emma 🇺🇸 (USA) 32

– BOUZKOVA, Marie 🇨🇿 (CZE) 34

– WANG, Xinyu 🇨🇳 (CHN) 36

– ZHU, Lin 🇨🇳 (CHN) 37

– NOSKOVA, Linda 🇨🇿 (CZE) 41

– TREVISAN, Martina 🇮🇹 (ITA) 42

– GRACHEVA, Varvara 🇫🇷 (FRA) 43

– DOLEHIDE, Caroline 🇺🇸 (USA) 44

– COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹 (ITA) 46

– STEPHENS, Sloane 🇺🇸 (USA) 47

– SORRIBES TORMO, Sara 🇪🇸 (ESP) 48

– STEARNS, Peyton 🇺🇸 (USA) 49

– BLINKOVA, Anna 🇷🇺 (RUS) 50

– BUREL, Clara 🇫🇷 (FRA) 51

– RUS, Arantxa 🇳🇱 (NED) 52

– COLLINS, Danielle 🇺🇸 (USA) 53

– MARIA, Tatjana 🇩🇪 (GER) 55

– SHERIF, Mayar 🇪🇬 (EGY) 59

– MINNEN, Greet 🇧🇪 (BEL) 60

– BRONZETTI, Lucia 🇮🇹 (ITA) 61