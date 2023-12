Il Tennis Italiano si prepara per il 2024: Arnaldi già in Australia e le Riflessioni di Sinner ed il siparietto con Berrettini (Video

Il giovane talento italiano Matteo Arnaldi ha già preso la via dell’Australia per iniziare la sua preparazione in vista della stagione tennistica del 2024. Questo anticipo sulla preparazione sottolinea il suo impegno e la sua determinazione a migliorare ulteriormente nel circuito ATP, dopo un anno di importanti progressi e risultati incoraggianti.

Jannik Sinner: Emozioni e Aneddoti ai Premi di Supertennis 2023

Durante i premi di Supertennis 2023, Jannik Sinner, una delle stelle più luminose del tennis italiano, ha condiviso pensieri personali e momenti di leggerezza. In un’intervista con Max Giusti, Sinner ha parlato della sua vita lontano da casa e dell’impatto che questo ha avuto sulla sua famiglia. Ha espresso il desiderio di aiutare suo padre, che ha lavorato per oltre 40 anni e recentemente ha attraversato un periodo difficile. Sinner ha voluto offrire a suo padre l’opportunità di “ritrovare se stesso” e di vedere da vicino come vive il figlio.

Il Siparietto con Matteo Berrettini

Il momento più leggero dell’evento è stato il siparietto tra Sinner e Matteo Berrettini, un altro gigante del tennis italiano. Questi momenti di gioia e scherzo tra i due atleti dimostrano la forte simpatia e il buon spirito che regna tra i tennisti italiani, un fattore che può solo beneficiare il loro rendimento individuale e di squadra.





Marco Rossi