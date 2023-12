Kyrgios sbarca su OnlyFans, mostrerà il dietro le quinte e gli allenamenti

Nick Kyrgios non smette mai di sorprendere. In Australia si sta parlando di lui in questi giorni poiché non figura nella Entry List degli Australian Open, cosa questa che rende sempre più dubbia la sua partecipazione allo Slam di casa. Tuttavia il bizzarro e discusso talento di Canberra è salito in prima pagina per un’altra novità, a dir poco curiosa: ha deciso di sbarcare sulla piattaforma OnlyFans, molto nota per i suoi video sessualmente espliciti girati da parte di persone comuni e che gli utenti possono vedere a pagamento (un’ex tennista assai attiva sulla piattaforma è Ashley Harkleroad). Per questo scritto da Nick con un post social, non arriverà a tanto, mostrando la sua vita quotidiana, il dietro le quinte e gli allenamenti, magari con il suo stile “ruvido” e inconfondibile.

“È tutto ancor più folle… unisciti a me su onlyfans! L’iscrizione è gratuita per tutti! Tutto, dal dietro le quinte al campo e alla vita di tutti i giorni. Ci vediamo tutti lì” scrive l’australiano.

It just got a whole lot crazier… join me on onlyfans! It’s free to subscribe for everyone! Everything from behind the scenes to on court and everyday life. See you all there. Link in bio pic.twitter.com/QG0Jb0ducP — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 7, 2023

L’idea di interagire con il pubblico su OnlyFans è stato annunciato anche tramite un comunicato stampa e confermato da Evolve, l’agenzia di talent management formata da Naomi Osaka che rappresenta Kyrgios. “Stanno rivoluzionando i social media e io volevo farne parte. Gli atleti non possono più semplicemente presentarsi in campo. Dobbiamo mostrarci anche online. Voglio creare, produrre, dirigere e possedere contenuti. Questo è il futuro”, ha detto Kyrgios nell’annuncio.

“Nick è un disturbatore, è bello vederlo sulla nostra piattaforma, trovare nuovi modi per condividere i suoi contenuti ed esprimersi”, ha affermato il CEO di OnlyFans Keily Blair nel comunicato stampa.

Ultimamente Nick ha rilasciato varie interviste ed è intervenuto in alcuni programmi tv. Ha parlato di basket, delle sue passioni e delle difficoltà vissute in una fase depressiva e distruttiva della sua vita, e di come sia riuscito con fatica ad uscirne. Non parla praticamente mai di tennis, lo sport che gli ha dato fama e denaro. Quest’anno ha giocato una sola partita, a Stoccarda, ed è attualmente senza ranking ATP. Il tennis sembra lontanissimo dai suoi pensieri. Vedremo se in questi nuovi contenuti per OnlyFans ci sarà anche un po’ di tennis…

Marco Mazzoni