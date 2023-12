Mouratoglou: “Sinner nel 2024 può essere il n.2. La vittoria in Davis per lui sarà come per Djokovic nel 2010”

Jannik Sinner ha maturato esperienze e completato il suo tennis a sufficienza per essere il giocatore appena dietro Novak Djokovic nel 2024 e giocarsela alla pari con il campionissimo serbo, grazie alla crescita tecnica e mentale mostrata nel finale di questa stagione e soprattutto per la spinta ottenuta dalla vittoria in Davis Cup da protagonista. Così afferma il coach francese Patrick Mouratoglou, fino a pochi mesi fa all’angolo di Holger Rune ma con esperienze importanti con molti campioni e campionesse della racchetta. In un video condiviso sui propri canali social, Mouratoglou esalta la crescita dell’azzurro, che ritiene ormai pronto per battagliare alla pari con l’italiano e un gradino sopra ad Alcaraz.

“Credo che il 2024 sarà ancora un anno di Djokovic, ma chi tra Alcaraz e Sinner sarà il n.2? Jannik è pronto ad esserlo” afferma Mouratoglou. “Il prossimo anno può essere quello di Sinner, con Alcaraz appena dietro. Quel che ha mostrato Jannik nel finale del 2023 dimostra che è pronto al 100% per competere al massimo livello, sarà pericolosissimo per tutti”.

Così il coach francese paragona i due giovani talenti: “È vero che Carlos è qualche passo avanti rispetto a Jannik, ha vinto due Slam ed è stato già n.1, Jannik non ancora. Probabilmente sulla terra battuta Alcaraz lo batterà, ma credo che sulle altre superfici, col il tipo di tennis che ha Sinner, giocando così veloce, anticipando così tanto la palla e rubando il tempo all’avversario, mi immagino che l’italiano giocherà meglio e più forte dello spagnolo il prossimo anno“.

Molto interessante il parallelo che il coach transalpino traccia tra Nole e Jannik sull’importanza della vittoria in Coppa Davis. Il serbo nel 2010 infatti trascinò il team nazionale fino alla vittoria (l’unica nella storia del paese), spiccando poi il volo sul tour nel 2011, per una stagione incredibile. “In questo sport molto dipende dalla fiducia, da come sei riuscito a interiorizzare le esperienze vissute in campo. La seconda parte del 2023 credo abbia dato a Sinner le sensazioni di poter vincere ovunque. Non è riuscito a vincere la finale delle ATP Finals, ma ha battuto Novak due volte, ha vinto la Davis Cup e questo è una spinta incredibile. Mi ricorda il 2011 di Novak. Ricordo una chiacchierata con Tony Roche all’Australian Open 2011, su temi come questo, chi giocherà meglio quest’anno, e lui rispose dicendo ‘Djokovic vincerà molto, sarà l’uomo da battere quest’anno’. Come mai gli chiesi, e Tony disse ‘per come ha vinto la Coppa Davis, vincere per il suo paese, essere quello che ha portato i punti decisivi gli darà una spinta fenomenale, grande fiducia l’anno seguente’. Abbiamo visto che razza di anno ebbe Djokovic nel 2011, dominò. Per questo penso che il 2024 possa essere l’anno di Sinner. Certo, ci sarà ancora Djokovic come uomo da battere, ma Sinner è pronto a disputare un’annata splendida, da protagonista e vincere molto”.

Queste le novità che Mouratoglou vede nel tennis di Sinner: “Adesso è capace di usare molto bene la palla corta, viene più spesso a rete e lo fa molto bene, ha efficienza. Adesso il tennis è molto più ricco e può adattarsi a più situazioni. Per questo ritengo che Sinner possa essere il n.2 alla fine del 2024 e giocarsela con Djokovic nei grandi tornei”.

Parole molto importanti, un’investitura come principale rivale del n.1, più di Alcaraz e Medvedev. Sinner sta per riprendere gli allenamenti recandosi in Spagna, dove effettuerà un gran lavoro sul fisico prima delle feste di Natale. Tutti ci auguriamo che il suo lavoro proceda spedito e senza intoppi, per continuare la magia vissuta a Torino e Malaga, dove Jannik in quelle due settimane ha dimostrato di essere il miglior tennista al mondo, o essere arrivato molto, molto vicino a Djokovic…

Marco Mazzoni