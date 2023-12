Asta da record per la racchetta di Djokovic nella finale di Roland Garros 2016: oltre 100mila dollari

Il mondo del collezionismo tennistico attira sempre più appassionati in tutto il mondo, con memorabilia di ogni genere che va da pezzi di fine ‘800 quando la disciplina era agli albori a oggetti più recenti, appartenuti ai campioni più iconici e amati dal pubblico. Le racchette sono senza dubbio tra i pezzi più ricercati e costosi, soprattutto se sono proprio quelle usate dai migliori tennisti al mondo. Proprio ieri, 3 dicembre, si è chiusa un’asta online che ha superato i 100mila dollari, per una racchetta di Novak Djokovic.

Sul sito dedicato agli oggetti sportivi SCP Auctions infatti si è chiusa l’asta per la racchetta usata da Djokovic nella finale di Roland Garros 2016, assegnata per la cifra ragguardevole di 107.482 dollari. Non è la racchetta di una vittoria qualsiasi: infatti con quell’attrezzo il serbo vinse il suo primo titolo a Parigi (e dodicesimo major in assoluto), un successo che gli consentì allora di completare il proprio Career Grande Slam, ottavo giocatore maschile a raggiungere questa rara impresa. Con quella racchetta Novak giocò parte della semifinale e le fasi decisive della finale, vinta il 5 giugno 2016 contro Andy Murray col punteggio di 3-6 6-1 6-2 6-4).

Dopo aver trasformato il match point, Djokovic si sdraiò a terra per godersi il momento prima di salutare calorosamente Murray a rete. Il “Djoker” quindi ha utilizzato la racchetta per disegnare un grande cuore sulla superficie in terra battuta, mostrando il suo apprezzamento per i tifosi, prima di lanciarla tra il pubblico del Roland Garros. Proprio in quel momento Abby Hancock Doherty si trovò nel posto giusto a momento giusto: riuscì a prendere la racchetta e suo padre scattò una foto alla figlia sorridente che teneva in mano quest’oggetto assai prezioso. Cercò di avvicinare Novak per una firma sul telaio prima che lasciasse il campo centrale, ma non riuscì ad attirare la sua attenzione tra tutti i fan accorsi a bordo campo per chiedere un autografo.

Il prezzo a cui è stata aggiudicata la racchetta del n.1 è stratosferico, ma non è il più caro mai pagato per un telaio di un campione. Non esiste in realtà una vera classifica, ma è certo che Sotheby’s ha battuto per 140mila dollari l’attrezzo con cui Nadal vinse gli Australian Open 2022, e il secondo pezzo più costoso per quel che è dato a sapere resta la racchetta in legno del ’73 con la quale Billie Jean King vinse la “battaglia dei sessi” contro Bobby Riggs 50 anni fa.