United Cup: Il programma completo del torneo cha partirà il prossimo 29 dicembre con i gironi. Il 30 dicembre in campo l’Italia di Paolini e Sonego

Questo il programma degli incontri della United Cup che si svolgerà al RAC Arena di Perth e presso la Ken Rosewall Arena a Sydney. Ecco il programma con l’orario locale.

Italia con Germania e Francia nel gruppo D.

**PERTH**

Group A:

– Poland 🇵🇱

– Spain 🇪🇸

– Brazil 🇧🇷

Group C:

– United States 🇺🇸

– Great Britain 🇬🇧

– Australia 🇦🇺

Group E:

– Czech Republic 🇨🇿

– China 🇨🇳

– Serbia 🇷🇸

**SYDNEY**

Group B:

– Greece 🇬🇷

– Canada 🇨🇦

– Chile 🇨🇱

Group D:

– France 🇫🇷

– Italy 🇮🇹

– Germany 🇩🇪

Group F:

– Croatia 🇭🇷

– Netherlands 🇳🇱

– Norway 🇳🇴

– Sessione diurna (10:30 AM, Gruppo F): Paesi Bassi vs. Norvegia– Arantxa Rus vs. Malene Helgo– Tallon Griekspoor vs. Casper Ruud– Seguito da: Mixed Doubles– Sessione serale (5:30 PM, Gruppo D): Italia vs. Germania– Jasmine Paolini vs. Angelique Kerber– Lorenzo Sonego vs. Alexander Zverev– Seguito da: Mixed Doubles

Domenica 31 Dicembre

– Sessione diurna (10:30 AM, Gruppo B): Canada vs. Cile

– Leylah Fernandez vs. Daniela Seguel

– Felix Auger-Aliassime vs. Nicolas Jarry

– Seguito da: Mixed Doubles

Lunedì 1 Gennaio

– Sessione diurna (10:30 AM, Gruppo F): Croazia vs. Norvegia

– Donna Vekic vs. Malene Helgo

– Borna Coric vs. Casper Ruud

– Seguito da: Mixed Doubles

– Sessione serale (5:30 PM, Gruppo D): Francia vs. Germania

– Adrian Mannarino vs. Alexander Zverev

– Caroline Garcia vs. Angelique Kerber

– Seguito da: Mixed Doubles

Martedì 2 Gennaio

– Sessione diurna (10:30 AM, Gruppo B): Grecia vs. Cile

– Maria Sakkari vs. Daniela Seguel

– Stefanos Tsitsipas vs. Nicolas Jarry

– Seguito da: Mixed Doubles

– Sessione serale (5:30 PM, Gruppo F): Croazia vs. Paesi Bassi

– Donna Vekic vs. Arantxa Rus

– Borna Coric vs. Tallon Griekspoor

– Seguito da: Mixed Doubles

Mercoledì 3 Gennaio

– Sessione diurna (10:30 AM, Gruppo D): Francia vs. Italia

– Adrian Mannarino vs. Lorenzo Sonego

– Caroline Garcia vs. Jasmine Paolini

– Seguito da: Mixed Doubles

– Sessione serale (5:30 PM, Gruppo B): Grecia vs. Canada

– Stefanos Tsitsipas vs. Felix Auger-Aliassime

– Maria Sakkari vs. Leylah Fernandez

– Seguito da: Mixed Doubles

Giovedì 4 Gennaio

– Sessione serale (5:30 PM): Quartefinale 1, Vincitore Gruppo D vs. TBC

– Seguito da: Quartefinale 2, Vincitore Gruppo F vs. Best Runner Up

Venerdì 5 Gennaio

– Sessione serale (5:30 PM): Quartefinale, Vincitore Gruppo B vs. TBC

**Sabato 6 Gennaio**

– Sessione diurna (10:30 AM): Semifinale, Vincitore Quartefinale 1 vs. Vincitore Quartefinale 3

– Sessione serale (5:30 PM): Semifinale, Vincitore Quartefinale 2 vs. Vincitore Quartefinale 4

Domenica 7 Gennaio

– Sessione serale (5:30 PM): Finale, Vincitore Semifinale 1 vs. Vincitore Semifinale 2

Perth

– Sessione diurna (10:00 AM, Gruppo A): Spagna vs. Brasile– Alejandro Davidovich Fokina vs. Thiago Seyboth Wild– Sara Sorribes Tormo vs. Beatriz Haddad Maia– Seguito da: Mixed Doubles– Sessione serale (5:00 PM, Gruppo C): Gran Bretagna vs. Australia– Cameron Norrie vs. Alex de Minaur– Katie Boulter vs. Ajla Tomljanović– Seguito da: Mixed Doubles

Sabato 30 Dicembre

– Sessione diurna (10:00 AM, Gruppo E): Repubblica Ceca vs. Cina

– Jiří Lehečka vs. Zhizhen Zhang

– Marketa Vondrousova vs. Qiongwen Zheng

– Seguito da: Mixed Doubles

– Sessione serale (5:00 PM, Gruppo A): Polonia vs. Brasile

– Iga Świątek vs. Beatriz Haddad Maia

– Hubert Hurkacz vs. Thiago Seyboth Wild

– Seguito da: Mixed Doubles

Domenica 31 Dicembre

– Sessione diurna (Gruppo C): USA vs. Gran Bretagna

– Jess Pegula vs. Katie Boulter

– Taylor Fritz vs. Cameron Norrie

– Seguito da: Mixed Doubles

– Sessione serale (Gruppo E): Cina vs. Serbia

– Zhizhen Zhang vs. Novak Djokovic

– Qiongwen Zheng vs. Olga Danilović

– Seguito da: Mixed Doubles

Lunedì 1 Gennaio

– Sessione diurna (10:00 AM, Gruppo A): Polonia vs. Spagna

– Hubert Hurkacz vs. Alejandro Davidovich Fokina

– Iga Świątek vs. Sara Sorribes Tormo

– Seguito da: Mixed Doubles

– Sessione serale (5:00 PM, Gruppo C): USA vs. Australia

– Taylor Fritz vs. Alex de Minaur

– Jess Pegula vs. Ajla Tomljanović

– Seguito da: Mixed Doubles

Martedì 2 Gennaio

– Sessione diurna (10:00 AM, Gruppo E): Repubblica Ceca vs. Serbia

– Marketa Vondrousova vs. Olga Danilović

– Jiří Lehečka vs. Novak Djokovic

– Seguito da: Mixed Doubles

Mercoledì 3 Gennaio

– Sessione diurna (10:00 AM): Quartefinale 1, Vincitore Gruppo A vs. Best Runner Up

– Sessione serale (5:00 PM): Quartefinale 2, Vincitore Gruppo C vs. Vincitore Gruppo E