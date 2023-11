Luca Nardi vince il derby azzurro alle Next Gen ATP Finals. Lui eliminato e Cobolli pure

Luca Nardi lascia il segno alle Next Gen ATP Finals 2023, conquistando una vittoria contro Flavio Cobolli. La partita, giocata a Jeddah nel girone verde, ha visto il pesarese trionfare in un incontro al cardiopalma lungo due ore e dodici minuti, con il punteggio di 3-4(4), 4-2, 4-3(1), 1-4, 4-3(3).

Questo risultato non solo regala a Nardi la sua prima vittoria nel torneo (lui è eliminato) ma complica significativamente il percorso di Cobolli verso le semifinali. Sebbene Cobolli manteneva ancora una speranza di raggiungere la semifinale, un successo al tie-break del quinto set avrebbe certamente migliorato le sue possibilità. Invece, per avanzare come secondo del girone, doveva affidarsi a una vittoria obbligatoria in tre set di Fils contro Stricker ma non è andata così come sappiamo.

La partita si è aperta con Cobolli che ha incontrato difficoltà nei propri turni di servizio, ma è riuscito a superarle, portando il primo set al tie-break. Qui, Cobolli ha guadagnato un vantaggio iniziale, riuscendo a mantenerlo per il 4-3(4) finale.

Nardi, conscio di non potersi permettere ulteriori errori, ha dimostrato grande abilità all’inizio del secondo set, recuperando da una situazione di svantaggio e capovolgendo le sorti nel sesto game con un paio di errori di Cobolli. Il terzo set ha visto ancora Nardi prevalere, recuperando da un iniziale svantaggio e vincendo il tie-break con una prestazione superba.

Nel quarto set, Cobolli ha mostrato una maggiore solidità al servizio e ha approfittato di qualche errore di troppo di Nardi. Sebbene Cobolli abbia vinto il quarto set, per Nardi significava l’eliminazione, avendo bisogno di una vittoria in tre o quattro set per mantenersi in corsa.

Il quinto set ha riservato ulteriori sorprese. Entrambi i giocatori hanno annullato due palle break in diversi game, portando il match a un terzo e decisivo tie-break. Alla fine, è stato Nardi a prevalere, salutando così il torneo con una vittoria e lasciando a Cobolli il compito di sperare in una vittoria in tre set di Fils per accedere alla semifinale (ma non è andata così)..