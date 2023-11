Flavio Cobolli: “Il mio più grande idolo è Fabio Fognini, e anche Nole. Sono cresciuto guardando le partite di Fabio e ho cercato di migliorare il mio tennis guardandolo”

Flavio Cobolli arriva alle Next Gen ATP Finals 2023 dopo un grande anno di tennis. L’italiano ha diversi esempi da seguire nel circuito, come Fabio Fognini suo grande amico o Jannik Sinner, sebbene Flavio voglia avere il suo stile e il suo percorso.

“Il mio più grande idolo è Fabio, e anche Nole. Sono cresciuto guardando le partite di Fabio e ho cercato di migliorare il mio tennis guardandolo, quindi ricordo molti dei suoi incontri. Normalmente non mi piace guardare le partite, ma quelle di lui mi affascinano. Quando gioca Fabio, sono sempre davanti alla televisione. Quando non gioca, no. Siamo grandi amici. Se ho un problema, parlo sempre con lui”, spiega Flavio al sito ufficiale dell’ATP.

“Lavoro anche con lui perché ha un’agenzia di management, quindi è anche come il mio manager. Se siamo nello stesso torneo, siamo sempre insieme, a cena o in qualche allenamento. Lo incoraggio nelle sue partite e lui fa lo stesso con me”.

Flavio ha vinto il suo secondo titolo Challenger qualche mese fa a Lisbona, oltre a ottenere le sue prime vittorie nel circuito ATP a Monaco. “Voglio creare il mio percorso, il mio gioco. Naturalmente, è stato qualcosa di molto speciale. Ho lavorato molto quest’anno. Ho giocato molto, 36 settimane, ero stanco, ma questo trofeo significa molto. Non voglio fermarmi. Voglio puntare ad altri obiettivi nel 2024. Voglio essere presente nel futuro del tennis”.

Presente nell’ultima edizione delle Next Gen ATP Finals come sostituto

“È stata un’esperienza fantastica per me, una delle prime volte in cui ho potuto giocare contro i migliori giovani del mondo come Alcaraz, Juan Manuel Cerúndolo e Hugo Gaston. Ho imparato molto da quegli allenamenti. Quella settimana ha fatto molto per il mio tennis”, dice l’azzurro che ha iniziato il suo percorso nel torneo nel modo migliore, con una vittoria. Cobolli ha debuttato con un successo su Dominic Stricker.