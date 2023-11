Next Gen ATP Finals 2023: Innovazioni per migliorare l’esperienza dei tifosi. Andranno bene?

Next Gen ATP Finals 2023

Le Next Gen ATP Finals 2023 vedranno l’introduzione di importanti novità per cercare di rendere il torneo ancora più dinamico, migliorare l’esperienza degli spettatori e arricchire i dati e le analisi per giocatori, allenatori e tifosi.

Nessun Riscaldamento in Campo: I match inizieranno immediatamente dopo il sorteggio, con un campo di pratica separato disponibile per ogni tennista per il riscaldamento.

Riduzione del Tempo nello Shot-Clock: Saranno introdotti massimo otto secondi tra la prima e la seconda di servizio, applicabili anche dopo un “let” sul primo o secondo servizio. Come nelle edizioni precedenti, il tempo tra i punti sarà ridotto da 25 a 15 secondi se il punto precedente include meno di tre scambi.

Dispositivi Indossabili: I giocatori potranno tracciare e visualizzare i dati biometrici durante i match tramite dispositivi indossabili, fornendo una panoramica completa delle loro prestazioni fisiche e delle risposte allo stress.

Insight: Un nuovo Indice di Fisicità, sviluppato da Tennis Data Innovations e Kinexon, catturerà lo sforzo fisico attraverso la tecnologia di tracciamento dei giocatori e della palla. Insight esistenti di TDI come la Qualità del Colpo saranno utilizzati per la prima volta in questo torneo.

Analisi Durante il Match: La nuova piattaforma Tennis IQ sarà disponibile per gli allenatori a bordo campo, con video e dati aggiornati in tempo reale e visualizzati nello stadio.

Basecamp: Un nuovo evento pre-torneo, la competizione off-court Basecamp, misurerà le abilità e la fisicità dei giocatori attraverso una serie di test, creando nuovi modi per i tifosi di analizzare le stelle emergenti.

Sedia dell’arbitro più bassa per ridurre l’ostruzione visiva per i tifosi nell’arena. La chiamata elettronica delle linee da fondo campo rimane in vigore per tutte le chiamate.

Tabellone semplificato per migliorare la comprensione dei tifosi. Prosegue dalle edizioni precedenti:

Il formato del punteggio sarà al meglio dei cinque set con i tie-break. Ogni set sarà a quattro giochi, con un tie-break sul 3-3. I giochi saranno giocati con il formato No-Ad, con chi serve che decide da dove battere nel punto decisivo.

Movimento libero dei tifosi nello stadio, ad eccezione delle zone dietro le linee di fondo campo.

Cambi di campo ridotti: Nessun cambio di campo dopo il primo gioco di un set. Alla fine del set, i giocatori si siederanno per 90 secondi (invece dei canonici 120 secondi).