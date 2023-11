I risultati dei match di andata dei play-off e dei play-out della Serie A1 BMW maschile e femminile

Si sono giocati nel weekend i match di andata dei play-off e dei play-out della Serie A1 BMW maschile e femminile (le gare di ritorno sono in programma tra sabato 2 e domenica 3 dicembre). Le finali scudetto si disputeranno, invece, il 9 e 10 dicembre presso il Circolo della Stampa Sporting Torino.

PLAY-OFF MASCHILI

TC Sinalunga Siena – CT Palermo 4-2 (ritorno 3 dicembre)

Marcello Serafini (S) b. Gabriele Piraino (P) 61 63

Salvatore Caruso (P) b. Oriol Roca Batalla (S) 61 57 64

Andrea De Marchi (S) b. Francesco Mineo Mineo (P) 61 61

Alessandro Giannessi (P) b. Matteo Gigante (S) 26 62 63

Marcello Serafini/Oriol Roca Batalla (S) b. Salvatore Caruso/Alessandro Giannessi (P) 76(2) 62

Matteo Gigante/Luca Vanni (S) c. Gabriele Piraino/Francesco Mineo Mineo (P) 64 63

TC Crema – CT Vela Messina 4-2 (ritorno 3 dicembre)

Andrea Arnaboldi (C) b. Fausto Tabacco (V) 63 62

Maxime Janvier (V) b. Robin Haase (C) 57 60 75

Giorgio Tabacco (V) b. Lorenzo Bresciani (C) 64 63

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Marco Trungelliti (V) 64 67(5) 63

Robin Haase/Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Marco Trungelliti/Fernando Da Silva Romboli (V) 64 64

Andrey Golubev/Lorenzo Bresciani (C) b. Fausto Tabacco/Giorgio Tabacco (V) 76(5) 61

PLAY-OUT MASCHILI

Matchball Siracusa – CTD Massa Lombarda (Ravenna) 3-3 (ritorno 3 dicembre)

Francesco Forti (M) b. Antonio Caruso (S) 75 64

Alessandro Ingarao (S) b. Lorenzo Rottoli (M) 61 61

Giulio Zeppieri (M) b. Antonio Massara (S) 60 63

Yannick Maden (S) b. Marco Cinotti (M) 57 62 60

Giulio Zeppieri/Francesco Forti (M) b. Antonio Massara/Yannick Maden (S) 63 62

Antonio Caruso/Alessandro Ingarao (S) b. Alessio De Bernardis/Lorenzo Rottoli (M) 63 63

TC Parioli Roma – Junior Tennis Perugia 2-4 (ritorno 3 dicembre)

Tomas Gerini (J) b. Gabriele Vulpitta (P) 1-2 rit.

Gian Marco Moroni (J) b. Pietro Rondoni (P) 63 63

Teo Masera (P) b. Gilberto Casucci (J) 62 46 64

Miljan Zekic (P) b. Francesco Passaro (J) 75 75

Skander Mansouri/FrancescoPassaro (J) b. Francesco Bessire/Teo Masera (P) 75 46 10-7

Gilberto Casucci/Gian Marco Moroni (J) b. Pietro Rondoni/Miljan Zekic (P) 63 64

Matchball Firenze – TC Italia Forte dei Marmi 3-3 (ritorno 3 dicembre)

Maximillian Heller (F) b. Marco Furlanetto (I) 60 60

Walter Trusendi (I) b. Andrea Meduri (F) 61 62

Gianmarco Ferrari (F) b. Lorenzo Carboni (I) 61 61

Inigo Cervantes (I) b. Thomas Brancatelli (F) 62 60

Walter Trusendi/Inigo Cervantes (I) b. Daniele Capecchi/Andrea Meduri (F) 63 64

Gianmarco Ferrari/Lorenzo Sciahbasi (F) b. Marco Furlanetto/Lorenzo Carboni (I) 76(5) 62

Tennis Club Bisenzio Manteco – TC Pistoia 2-4 (ritorno 3 dicembre)

Niccolò Carboni (P) b. Francesco Canò (B) 64 62

Filip Horansky (P) b. Cosimo Banti (B) 57 61 63

Samuele Pieri (B) b. Leonardo Rossi (P) 76(6) 61

Lorenzo Vatteroni (P) b. Jacopo Stefanini (B) 64 64

Leonardo Rossi/Lorenzo Vatteroni (P) b. Cosimo Banti/Francesco Canò (B) 60 63

Samuele Pieri/Jacopo Stefanini (B) b. Niccolò Baroni/Filip Horansky (P) 46 63 10-4

PLAY-OFF FEMMINILI

TC Rungg Sudtirol – CT Palermo 1-3 (ritorno 2 dicembre)

Dalila Spiteri (R) c. Giorgia Pedone (P) 64 06 76(5)

Federica Bilardo (P) b. Verena Meliss (R) 63 67(4) 64

Anastasia Abbagnato (P) b. Lara Pfeifer (R) 62 62

Anastasia Abbagnato/Giorgia Pedone (P) b. Verena Meliss/Dalila Spiteri (R) 63 62

AT Verona Falconeri – Società Canottieri Casale 1-3 (ritorno 3 dicembre)

Lisa Pigato (C) b. Angelica Moratelli (V) 61 57 76(4)

Valentini Grammatikopoulou (V) b. Anastasia Kulikova (C) 67(5) 64 62

Jessica Pieri (C) b. Angelica Raggi (V) 64 76(6)

Lisa Pigato/Jessica Pieri (C) b. Angelica Moratelli/Angelica Raggi (V) 75 76(3)

PLAY-OUT FEMMINILI

TC Padova Argos – TC Beinasco (Torino) 1-3 (ritorno 3 dicembre)

Federica Di Sarra (B) b. Federica Prati (P) 61 60

Reka-Luka Jani (B) b. Carolina Gasparini (P) 62 64

Gioia Barbieri (P) b. Giulia Pairone (B) 64 64

Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) b. Gioia Barbieri/Carolina Gasparini (P) 64 57 10-5

TC Parioli – TC Italia Forte dei Marmi 2-2 (ritorno 2 dicembre)

Tena Lukas (P) b. Anastasia Bertacchi (I) 60 60

Melania Delai (I) b. Martina Di Giuseppe (P) 63 61

Francesca Gandolfi (P) b. Claudia Giovine (I) 61 63

Anastasia Bertacchi/Melania Delai (I) b. Tena Lukas/Francesca Gandolfi (P) 75 36 10-6