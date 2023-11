Sinner parla da Malaga: “Sono contento che l’ultimo evento della stagione sia a squadre”

Un caloroso applauso. Questa la primissima accoglienza del team azzurro di Davis a Jannik Sinner, appena sbarcato a Malaga dopo la straordinaria cavalcata alle ATP Finals. Il n.4 del mondo si è subito messo a disposizione del Capitano Volandri per un allenamento con gli altri compagni, per conoscere le condizioni e farsi trovare pronto giovedì nel match che oppone l’Italia all’Olanda. Una sfida che ci vede favoriti ma che resta ricca di insidie. Jannik sarà l’uomo da battere, ma in Davis son ancor più decisive le partite tra i n.2 e soprattutto il doppio in caso di parità nei due singolari.

Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni che riportiamo dal video di Supertennis. “Siamo uniti e questa è anche la nostra forza. Mi hanno accolto con un applauso dopo la mia settimana a Torino, ma sarà l’ultimo perché ora abbiamo un solo obiettivo in testa, ci sarà da lottare su tutti i punti” afferma Jannik. “Sono contento di far parte di questa squadra pazzesca, ognuno di noi proverà a dare il 100% e starà molto attento a tutti i punti che giocherà. Proveremo a fare del nostro meglio”.

“Fisicamente mi sento abbastanza bene” continua Sinner, “sarà fondamentale sia oggi (ieri, ndr) che domani il mio riposo, ma considerando tutte le cose messe insieme mi sento abbastanza bene. Sono contento che l’ultimo evento di quest’anno sia una gara a squadre. La squadra ti può dare davvero tanto, passiamo tutta la giornata insieme, quando andiamo in campo ci alleniamo molto bene ma riusciamo anche un po’ a divertirci, anche per questo siamo una bella squadra e proviamo a farlo vedere anche in campo”.

Jannik mette in guardia da facili entusiasmi: “L’Olanda è una squadra molto difficile, non dobbiamo sottovalutare nulla, hanno due ottimi singolaristi, entrambi hanno disputato le migliori partite a fine anno su campi indoor molto simili a questi. Nel doppio sono davvero forti ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Dobbiamo essere consapevoli della nostra squadra, un’ottima squadra, e giocare punto dopo punto. Chi è in campo non gioca da solo ma per tutta la squadra e per l’Italia, siamo tutti contenti di far parte di questa squadra, ognuno di noi darà il 100%”.