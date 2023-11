Coppa Davis: è ancora Sinner contro Djokovic, in quota davanti all’Italia c’è solo la Serbia di Nole

Le fasi finali della Coppa Davis vedranno un Italia protagonista, secondo i bookmaker. La vittoria del secondo trofeo della storia degli Azzurri, a quasi cinquant’anni da quell’unico successo del ’76, si gioca a 4.

Jannik Sinner e compagni proveranno a fare l’impresa, ma non sarà semplice, perché sulla strada del nostro numero uno potrebbe esserci ancora lui: Novak Djokovic. La Serbia è, infatti, la favorita dagli esperti per il trionfo finale: il secondo titolo per la nazionale di capitan Troicki, già campione nel 2010, si gioca a 2,75. L’incrocio tra i due finalisti delle ATP Finals potrebbe avvenire già in semifinale, diventando decisivo per il passaggio in finale e, chissà, per la vittoria della storica “insalatiera”. Terza candidata al trofeo è l’Australia, finalista della scorsa edizione e offerta a 5, poco distante dalla Gran Bretagna, che vanta dieci titoli ed è vista a 6. I campioni in carica del Canada si giocano a 8,50, mentre si sale in doppia cifra per gli avversari ai quarti dell’Italia: l’Olanda, vista a 10. Lontane in quota la Repubblica Ceca, a 20, e la Finlandia a 30.