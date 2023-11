Jannik Sinner riflette sulla finale con Djokovic alle ATP Finals (con la sintesi della finale)

Dopo una serata difficile contro Novak Djokovic nella finale delle ATP Finals, Jannik Sinner ha condiviso le sue riflessioni sull’incontro e sui suoi progressi nel corso dell’anno. Nonostante la sconfitta, Sinner ha espresso una certa ammirazione per il suo avversario e ha sottolineato la necessità di migliorare ulteriormente.

“Oggi Djokovic ha giocato davvero bene, in particolare da fondo campo. Ho avvertito un calo fisico e contro il migliore al mondo, anche una piccola differenza sembra grande,” ha dichiarato Sinner. “Ho provato a rimanere in partita, servendo bene, ma ho commesso alcuni errori, anche di concentrazione.

“Djokovic ha giocato estremamente bene, mentre io non sono stato sufficientemente attento in alcuni momenti, calando un pochettino fisicamente. Se questo succede contro il miglior giocatore al mondo poi ne viene fuori una grande differenza, è stato difficile da affrontare. Tuttavia, mi sono anche goduto il momento, nonostante fosse una finale. Poi lui ha meritato di vincere, ha giocato sicuramente meglio. Il tennis è molto interessante anche per questo, un paio di giorni prima vinci e qualche giorno dopo, contro lo stesso avversario e nelle stesse condizioni, perdi. Mi rende un giocatore migliore, così come tutti gli altri con cui non vinco. Dopo la Davis avrò un mese di tempo per preparare il 2024, qui è stato diverso anche affrontare 4 top10 di fila in una settimana, non mi era mai accaduto.

Alla fine credo di aver preparato molto bene la partita, ci sono sempre dei momenti in cui senti che puoi far girare il match e li ho avuti anche oggi, solo che non sono riuscito a sfruttarli. Ho avuto due palle break sul 3-2 e ho fallito un dritto facile sulla parità del 4-3, ma se sbagli quei punti lì poi perdi. Potevo forse spingere un po’ di più, però per come ho sentito la palla in partita era anche difficile. In qualche modo mi sono adattato, lui ha servito benissimo. Sento di essere stato comunque vicino, lui ha vinto i punti importanti come io li ho vinti contro di lui nel girone”.

Riflettendo sul confronto con Djokovic, il giovane talento italiano ha riconosciuto l’importanza di ogni partita nel suo percorso di crescita. “Ogni giorno è diverso nel tennis. A volte vinci, altre perdi nelle stesse condizioni. Oggi ho visto che devo ancora migliorare. Affrontare Djokovic mi rende un giocatore migliore, come è successo con tutti gli altri avversari con cui ho perso.

Ha vinto 24 Slam e 7 ATP Finals. Non so esattamente tutti i suoi numeri, ma il suo corpo è ancora in forma smagliante. Non so quanti anni lo vedremo ancora nel tour, come ho detto in campo è una fonte di ispirazione, non soltanto in questa stagione ma in tutte le stagioni che ha disputato. Ad una certa età sentire ancora il tuo corpo nel modo giusto, in partite così fisiche e difficili mentalmente, è incredibile. Ha giocato benissimo i momenti importanti, sa come gestire al meglio le situazioni complicate“.

Sinner ha anche parlato del suo imminente impegno in Coppa Davis e dei suoi piani per il prossimo mese, focalizzandosi sul lavoro fisico e mentale. Ha sottolineato l’importanza di conoscere meglio il proprio corpo e di lavorare in sintonia con il proprio team, che considera una seconda famiglia.

“A prescindere da come andrà la prossima settimana, sono molto contento di andare a Malaga. Il gruppo è fantastico e ti dà una sicurezza in più, ti fa stare tranquillo. Quando arrivo lì mi sento a mio agio: sono contento di giocare la Davis e arrivo da un buon momento, ho vinto tanto nell’ultimo periodo. Tutti sappiamo che sarà molto difficile contro l’Olanda, dove sulla carta siamo forse superiori nei singolari, ma loro hanno un ottimo doppio”.

Sul fronte personale, Sinner si è detto orgoglioso di come lui e il suo team hanno lavorato insieme, in particolare per quanto riguarda la forza mentale e la capacità di gestire le situazioni stressanti in campo. “Sono fiero di come io e il mio team lavoriamo insieme. Hanno imparato a conoscermi meglio di chiunque altro,” ha aggiunto Sinner.

Guardando al futuro, Sinner ha espresso il suo desiderio di seguire l’esempio di Djokovic, lavorando in modo costante per mantenere il corpo in forma e per essere competitivo anche a età più avanzate. Ha lodato Djokovic per la sua capacità di gestire momenti importanti come semifinali e finali, definendolo un’ispirazione per la sua carriera.

Sinner si è detto soddisfatto dei progressi fatti quest’anno, giocando in alcuni dei più grandi stadi e affrontando partite importanti che spera possano aiutarlo nella prossima stagione. Nonostante la sconfitta nella finale, Sinner guarda avanti con ottimismo e determinazione, consapevole che ogni esperienza contribuisce alla sua crescita come giocatore.







Marco Rossi