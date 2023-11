Accordo ormai raggiunto per le ATP Finals a Torino fino al 2027

Le Nitto ATP Finals hanno esteso il loro contratto con Torino fino al 2027, due anni in più rispetto a quanto previsto inizialmente, secondo quanto riportato da Sky Sports Italia. La location di uno dei tornei più importanti della stagione si conferma così nel paese europeo e, nonostante manchi ancora una conferma ufficiale, sembra che l’accordo per l’estensione sia stato già concluso. Una notizia positiva per il mondo del tennis, considerando l’enorme successo della competizione in tutte le edizioni finora svoltesi a Torino.





Marco Rossi