La Billie Jean King Cup si Chiude con un’Amarezza per l’Italia: Il Canada vince il trofeo per la prima volta. Italia superata per 2 a 0. Sconfitta a sorpresa per Martina Trevisan. Perde anche Jasmine Paolini

Si conclude con una nota amara la Billie Jean King Cup per l’Italia. In una finale che prometteva molto, Jasmine Paolini si è dovuta arrendere a Leylah Annie Fernandez, la giovane promessa canadese che ha portato a casa il primo trionfo nella storia del Canada in questo torneo. Il match si è concluso con un secco 6-2, 6-3, evidenziando la superiorità di Fernandez.

Inizio Difficile per Paolini

La partita non è iniziata nel migliore dei modi per Paolini. Subito sotto pressione dai potenti colpi di fondo campo di Fernandez, l’italiana ha perso il servizio nel primo game. Nonostante un tentativo di reazione in un game successivo, è stata subito contrattaccata e superata da Fernandez, che ha mostrato un tennis di grande profondità e precisione.

Fernandez, ricordata per la sua eccezionale performance agli US Open 2021, ha confermato il suo eccellente stato di forma, strappando nuovamente il servizio a Paolini e chiudendo il primo set 6-2 in 45 minuti. La sua capacità di giocare colpi profondi e precisi ha messo in seria difficoltà l’azzurra.

Resistenza di Paolini nel Secondo Set

Nel secondo set, Paolini ha continuato a lottare, cercando di tenere il passo con la canadese. Tuttavia, ogni suo gioco al servizio è diventato una battaglia, con Paolini che ha salvato punti break ma alla fine cedendo sotto la pressione costante di Fernandez.

La Chiusura e la Gioia Canadese

Nonostante una percentuale del 48% di prime palle in campo e quattro doppi falli, Fernandez ha dominato gli scambi, sfruttando in particolare la debolezza di Paolini sulla seconda di servizio. L’italiana ha lottato fino all’ultimo, ma alla fine Fernandez ha chiuso il match con un passante spettacolare, segnando la vittoria e la celebrazione del Canada.

Analisi del Match

Fernandez ha comandato la partita nonostante alcune incertezze iniziali, utilizzando la sua capacità di guidare gli scambi e sfruttando le difficoltà di Paolini. Quest’ultima ha terminato il match con un saldo negativo tra colpi vincenti e errori non forzati, un chiaro 10-29 contro il 23-20 di Fernandez.

La finale della Billie Jean King Cup sta mettendo a dura prova la squadra italiana, che affronta un avversario di notevole forza sul Centre Court dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia. La giornata si è rivelata difficile per (ora) per le azzurre guidate da Tathiana Garbin, con Martina Trevisan che, dopo una serie di tre vittorie consecutive, ha ceduto nel primo singolare della finale contro il Canada.

La sorpresa della giornata è stata Marina Stakusic, la giovane promessa canadese nata nel 2004 e attualmente al numero 258 del ranking mondiale. La Stakusic ha dimostrato una notevole abilità, superando giocatrici top-100 come Masarova e Frech nei giorni precedenti. La canadese si è imposta per 7-5 6-2.

Ora la pressione è su Jasmine Paolini, che si trova di fronte la sfida di superare Leylah Fernandez per mantenere vive le speranze dell’Italtennis. Un’eventuale sconfitta significherebbe il primo trionfo nella storia della Billie Jean King Cup per il Canada.

Primo Set: Stakusic ha iniziato il match in modo impressionante, mantenendo il proprio servizio a zero e sfruttando la tensione iniziale di Trevisan, che ha commesso due doppi falli. Dopo aver subito un break, Trevisan ha tentato una rimonta, riuscendo ad impattare sul 4-4. Nonostante un tentativo di servire per il set da parte di Trevisan sul 5 a 4, Stakusic ha dimostrato una grande freddezza, recuperando e vincendo il primo set 7-5.

Secondo Set: Trevisan ha avuto un inizio promettente, guadagnando un break, ma non è riuscita a mantenerlo. Stakusic ha continuato a giocare con determinazione, recuperando e portandosi in vantaggio. Nel game finale, nonostante la resistenza di Trevisan che ha annullato quattro match point, Stakusic ha chiuso il set e la partita per 6-3.

Ecco il programma della Billie Jean King Cup Finals 2023 che si svolgerà dal 7 al 12 novembre a Siviglia. Ecco il programma dettagliato:

– 🕒 15:00 🇨🇦 Stakusic M. (Can) – 🇮🇹 Trevisan M. (Ita)

– 🕟 16:30 🇨🇦 Fernandez L. (Can) – 🇮🇹 Paolini J. (Ita)



– 🕕 18:00 🇨🇦 Dabrowski G./Fernandez L. – 🇮🇹 Cocciaretto E./Trevisan M.