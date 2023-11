Fabio Fognini dopo l’accesso alle semifinali di Metz: “Conosco molti dei giocatori sul circuito perché sono anziano.” In caso di successo a Metz rientrerebbe in top 100

Un Fabio Fognini ritrovato ha lasciato il segno al torneo di Metz, mostrando una performance di alto livello contro Lorenzo Sonego. L’esperto tennista italiano ha condiviso la sua gioia dopo la vittoria: “Questo è stato uno dei miei migliori match in un anno orribile,” ha detto, aggiungendo con una risata “Conosco molti dei giocatori sul circuito perché sono anziano (ride). Oggi ho giocato uno dei miei migliori match del mio orribile 2023. Non ho sbagliato palle da fondo campo, ho cercato di non farlo entrare in partita perché so che con il suo gioco può essere pericoloso e sono davvero molto contento della mia prestazione“.

Questa vittoria ha portato Fognini, 36 anni, al 126mo posto nel ranking ATP, migliorando di ben 21 posizioni. Con 499 punti all’attivo, una possibile qualificazione alla finale lo porterebbe a 559 punti, mentre la conquista del trofeo lo farebbe volare a 659 punti. Tuttavia, la sua posizione è ancora minacciata da giocatori come Mariano Navone, Radu Albot, Luciano Darderi, Luca Nardi e lo statunitense Zachary Svajda.

In vista di una potenziale finale, Fognini potrebbe raggiungere il 113mo posto nel ranking mondiale. Tuttavia Albot e l’argentino Francisco Camesana potrebbero superarlo. Un successo nel torneo potrebbe portare Fognini direttamente in top-100, posizionandolo tra il 93mo e il 94mo posto mondiale. Questo risultato non solo gli garantirebbe un posto nel tabellone principale degli Australian Open, ma lo avvicinerebbe anche al connazionale Matteo Berrettini, con soli 23 punti di distacco.

Il prossimo match di Fognini contro Humbert si preannuncia cruciale. Una vittoria potrebbe rappresentare non solo una rinascita per la sua stagione 2023, ma anche un passo significativo verso traguardi più ambiziosi, come un posto garantito nei maggiori tornei internazionali. Il veterano del tennis italiano dimostra che l’esperienza e la determinazione possono ancora fare la differenza sul campo.

