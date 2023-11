Billie Jean King Cup Finals 2023: I risultati con il dettaglio del Day 2. LIVE Italia b. Francia 2-0. Bella vittoria di Martina Trevisan. Vince anche Jasmine Paolini (LIVE)

Ecco il programma della Billie Jean King Cup Finals 2023 che si svolgerà dal 7 al 12 novembre a Siviglia. Ecco il programma dettagliato:

Nel primo set l’unica palla break dell’intero parziale viene concessa nel secondo gioco da Paolini, che però è bravissima ad annullarla e salvarsi ai vantaggi grazie a due ace. Nel quinto gioco ecco il momento che rischia di condizionare il set: Garcia serve un ace, ma mette male il piede ed è costretta ad un medical time out in cui le viene applicata una vistosa fasciatura. Fortunatamente per lei non si tratta di nulla di grave e la frazione prosegue on serve senza particolari sussulti fino al 6-6. Tie-break, dunque, e Garcia subito protagonista, grazie alla sua solidità al servizio ma anche ad un paio di ottimi vincenti. Paolini va subito sotto di un minibreak (2-0) e poi addirittura di due (5-2). Jasmine però non molla e Garcia al contempo comincia a commettere una quantità spropositata di errori. A spuntarla, dunque, grazie ad un parziale di 7 punti a 1, è proprio la giocatrice toscana, che salva un set point e fa sua la frazione dopo un’ora di gioco.

Nel secondo parziale la reazione di Caroline si concretizza in un break al terzo gioco che la francese difende con autorità fino al decimo quando, in un replay del set d’apertura, manca due set-point e si fa riagguantare sul 5 pari dall’azzurra. Stavolta, però, Garcia si riprede immediatamente, vince tutti gli ultimi otto punti e pareggia il conto (7-5).

La francese porta a quattro la striscia di game vinti salendo 2-0 nella frazione decisiva. Paolini prova a rientrare e ci riesce nel quarto gioco alla seconda palla utile. La 30enne di Saint-Germain-en-Laye si riprende il break di vantaggio (3-2) e con un ace al centro lo conferma (4-2). Ma la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana non è disposta ad arrendersi: nell’ottavo gioco Garcia annulla con un diritto lungolinea la prima chance di contro-break ma sulla seconda il diritto è fuori misura (4-4). Poco dopo arriva il sorpasso tricolore (5-4) e Garcia non si riprende più fino al rovescio incrociato largo sulla palla match dando la vittoria all’azzurra per 6 a 4.

La Billie Jean King Cup Finals 2023 ha visto un’apertura trionfale per l’Italia, guidata dal capitano Tathiana Garbin, con una vittoria nel primo incontro contro la Francia. Martina Trevisan è stata la protagonista indiscussa, rovesciando il pronostico contro Alizé Cornet. Nonostante le tre sconfitte precedenti e un primo set in salita, Trevisan ha ribaltato il match in 2 ore e 16 minuti con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-2. Un inizio con il piede giusto per l’Italia, che ora conduce per 1-0 grazie alla rimonta di Martina. Dopo un avvio incerto e una serie di errori, la giocatrice italiana ha trovato il ritmo, dominando la seconda parte del match con meno errori e una maggiore compattezza nel gioco. La sua vittoria non solo segna un punto importante per la squadra italiana ma dimostra anche la sua resistenza la capacità di eccellere sotto pressione.

– Mercoledì 8 novembre:

– 10:00 CET: 🇫🇷 Francia vs. 🇮🇹 Italia 0-2 – Campo Centrale

10:10 Cornet A. (Fra) – Trevisan M. (Ita)



ITF Billie Jean King Cup 2023 A. Cornet A. Cornet 6 2 2 M. Trevisan M. Trevisan 2 6 6 Vincitore: M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Cornet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Trevisan 15-0 30-0 15-0 15-30 df 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Cornet 15-15 15-40 5-1 → 5-2 M. Trevisan 0-15 15-40 4-1 → 5-1 A. Cornet 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 0-1 → 1-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

11:40 Garcia C. (Fra) – Paolini J. (Ita)



ITF Billie Jean King Cup 2023 C. Garcia C. Garcia 6 7 4 J. Paolini J. Paolini 7 5 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 4-4 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 J. Paolini 15-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Garcia 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Paolini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Garcia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

13:10 Garcia C./Mladenovic K. – Cocciaretto E./Trevisan M.



– Giovedì 9 novembre:

– 10:00 CET: 🇦🇺 Australia vs. 🇰🇿 Kazakistan – Campo Centrale

– 10:00 CET: 🇮🇹 Italia vs. 🇩🇪 Germania – Campo Uno

– Non prima delle 16:00 CET: 🇨🇭 Svizzera vs. 🇺🇸 Stati Uniti – Campo Centrale

– Non prima delle 16:00 CET: 🇨🇦 Canada vs. 🇵🇱 Polonia – Campo Uno

– Venerdì 10 novembre:

– 10:00 CET: 🇫🇷 Francia vs. 🇩🇪 Germania – Campo Centrale

– 10:00 CET: 🇰🇿 Kazakistan vs. 🇸🇮 Slovenia – Campo Uno

– Non prima delle 16:00 CET: 🇪🇸 Spagna vs. 🇵🇱 Polonia – Campo Centrale

– Non prima delle 16:00 CET: 🇨🇿 Repubblica Ceca vs. 🇺🇸 Stati Uniti – Campo Uno

Semifinali:

– Sabato 11 novembre:

– 10:00 CET: Semifinale 1 – Vincitore Girone D vs. Vincitore Girone B – Campo Centrale

– Non prima delle 16:00 CET: Semifinale 2 – Vincitore Girone A vs. Vincitore Girone C – Campo Centrale

Finale:

– Domenica 12 novembre:

– 15:00 CET: Finale – Campo Centrale

Incontri già disputati

– Martedì 7 novembre:

– 10:00 CET: 🇦🇺 Australia vs. 🇸🇮 Slovenia 1-2 – Campo Centrale

10:00 Tomljanovic A. (Aus) – Juvan K. (Slo)



ITF Billie Jean King Cup 2023 A. Tomljanovic A. Tomljanovic 4 1 K. Juvan K. Juvan 6 6 Vincitore: K. Juvan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-5 → 1-6 A. Tomljanovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Juvan 15-15 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Tomljanovic 30-15 0-1 → 1-1 K. Juvan 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Juvan 15-0 df 15-15 30-15 30-30 15-0 df 5-5 A. Tomljanovic 40-A 4-5 → 5-5 K. Juvan 15-40 4-4 → 4-5 A. Tomljanovic 15-0 3-4 → 4-4 K. Juvan 40-40 3-3 → 3-4 A. Tomljanovic 15-0 2-3 → 3-3 K. Juvan 2-2 → 2-3 A. Tomljanovic 2-1 → 2-2 K. Juvan 15-0 15-15 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 30-0 15-15 0-1 → 1-1 K. Juvan 0-0 → 0-1

11:30 Saville D. (Aus) – Zidansek T. (Slo)



ITF Billie Jean King Cup 2023 D. Saville D. Saville 1 4 T. Zidansek T. Zidansek 6 6 Vincitore: T. Zidansek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 D. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 D. Saville 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 T. Zidansek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Zidansek 15-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Saville 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

13:00 Birrell K./Saville D. – Juvan K./Zidansek T.



ITF Billie Jean King Cup 2023 K. Birrell / S. Hunter K. Birrell / S. Hunter 7 6 6 V. Erjavec / E. Milic V. Erjavec / E. Milic 5 7 7 Vincitore: K. Birrell / S. Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 V. Erjavec / E. Milic 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 df 4-6 4-7 5-7 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 K. Birrell / S. Hunter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 V. Erjavec / E. Milic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 K. Birrell / S. Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Erjavec / E. Milic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 4-4 → 4-5 K. Birrell / S. Hunter 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

– Non prima delle 16:00 CET: 🇨🇭 Svizzera vs. 🇨🇿 Repubblica Ceca 0-3 – Campo Centrale

16:00 Naef C. (Sui) – Noskova L. (Cze)



ITF Billie Jean King Cup 2023 C. Naef C. Naef 6 6 4 L. Noskova L. Noskova 7 4 6 Vincitore: L. Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Naef 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-4 → 4-5 L. Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Naef 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-2 → 4-3 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 4-2 C. Naef 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 C. Naef 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 C. Naef 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 C. Naef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Naef 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Noskova 15-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Noskova 15-0 15-30 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Naef 15-0 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1*-1 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 C. Naef 15-0 15-15 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Naef 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Naef 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 L. Noskova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 C. Naef 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 L. Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

17:30 Golubic V. (Sui) – Bouzkova M. (Cze)



ITF Billie Jean King Cup 2023 V. Golubic V. Golubic 4 4 M. Bouzkova M. Bouzkova 6 6 Vincitore: M. Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. Golubic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Bouzkova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 M. Bouzkova 0-15 0-30 0-0 → 1-0

19:00 Golubic V./Teichmann J. – Krejcikova B./Siniakova K.



ITF Billie Jean King Cup 2023 V. Golubic / J. Teichmann V. Golubic / J. Teichmann 6 2 B. Krejcikova / K. Siniakova B. Krejcikova / K. Siniakova 7 6 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Gruppo A:

– 🇨🇭 Svizzera 0V. 1S.

– 🇨🇿 Repubblica Ceca 1V. 0S.

– 🇺🇸 USA

Gruppo B:

– 🇦🇺 Australia 0V 1S.

– 🇰🇿 Kazakistan

– 🇸🇮 Slovenia 1V. 0S.

Gruppo C:

– 🇪🇸 Spagna

– 🇨🇦 Canada

– 🇵🇱 Polonia

Gruppo D:

– 🇫🇷 Francia

– 🇮🇹 Italia

– 🇩🇪 Germania