Squalificato Stefano Battaglino per 4 anni

La carriera di Stefano Battaglino subisce uno stop quasi definitivo: l’ITIA, l’International Tennis Integrity Agency, ha emesso un comunicato che sancisce la squalifica del tennista italiano per un periodo di quattro anni. La decisione arriva dopo il verdetto di un tribunale indipendente e impedisce a Battaglino non solo di giocare ma anche di essere presente in qualità di spettatore in qualsiasi evento tennistico professionistico.

Il tennista, 25 anni, prima della sospensione aveva raggiunto il suo massimo in classifica al 670° posto nel singolare e al 760° nel doppio. Al momento dell’interruzione provvisoria della sua attività, avvenuta in febbraio 2023, si trovava al 792° posto nel singolo e al 695° nel doppio. Con la squalifica che opera retroattivamente da febbraio dello stesso anno, Battaglino vedrà l’annullamento di tutti i punti ATP accumulati e dovrà attendere fino al febbraio 2027 per poter eventualmente tornare in campo.

Il motivo della sospensione è l’uso di Clostebol, un agente anabolizzante proibito, rilevato durante un test antidoping nell’evento ITF M15 di Casablanca nel settembre 2022. Pertanto, saranno revocati tutti i punti e il prize money guadagnati da quella data in poi.

Nonostante un’udienza tenutasi in ottobre, dove Battaglino ha tentato senza successo di giustificare la presenza della sostanza proibita nel suo organismo, la sua assunzione è stata considerata intenzionale. Il Clostebol è elencato nella sezione S1 della Lista di sostanze proibite dalla World Antidoping Agency, e la mancata dimostrazione di una sua assunzione accidentale ha portato all’applicazione della sanzione standard prevista per casi simili.





Marco Rossi