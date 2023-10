Lorenzo Musetti sconfitto di nuovo da Grigor Dimitrov questa volta a Parigi Bercy

Sei giorni dopo la delusione a Vienna, Lorenzo Musetti subisce un’altra sconfitta al primo turno, questa volta nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, contro Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha prevalso con un punteggio di 6-2, 6-7, 6-3 in un match rocambolesco che ha durato 2 ore e 20 minuti, pieno di colpi di scena.

Nonostante un tentativo coraggioso, Musetti ha lottato per imporre il suo gioco, eccezion fatta per una ripresa nella seconda metà del secondo set, trovandosi in difficoltà nel contrastare il gioco di Dimitrov e cedendo infine nel corso del match. La prestazione di Dimitrov, particolarmente brillante, lo prepara ad una sfida intensa contro Daniil Medvedev, terzo favorito, nel secondo turno.

Il primo set è stato dominato da Dimitrov, che ha preso il controllo del gioco a partire dal quarto gioco, vincendo il set 6-2 in soli 37 minuti. La sua superiorità era evidente, lasciando poco spazio a Musetti per una resistenza efficace.

Il secondo set ha visto un Dimitrov ancora in vantaggio, ma Musetti ha trovato un guizzo di energia, annullando due palle break e salvando un match point sul 5-3. Riuscendo a ribaltare il set a suo favore, Musetti ha portato la partita al tie-break, vincendolo 7-4 con una serie di punti spettacolari.

Nel decisivo terzo set, però, il servizio impeccabile di Dimitrov ha fatto la differenza. Musetti, nonostante un miglioramento nel gioco rispetto al primo set, non è riuscito a sfruttare le poche opportunità create, cedendo al bulgaro per 6-3. Questo risultato lo porterà fuori dai primi 25 del ranking mondiale, ma gli restano ancora opportunità di riscatto a Sofia e alle Finals di Coppa Davis a Malaga.

In conclusione, una prestazione tenace di Musetti, ma contro un Dimitrov in grande forma, l’italiano non ha trovato spazi per prevalere.

ATP Paris Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 6 6 6 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 2 7 3 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* ace 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 5-2 → 6-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Aces: 7 vs 2

Double Faults: 2 vs 0

First Serve: 55/86 (64%) vs 65/98 (66%)

1st Serve Points Won: 45/55 (82%) vs 39/65 (60%)

️ 2nd Serve Points Won: 17/31 (55%) vs 18/33 (55%)

Break Points Saved: 2/3 (67%) vs 5/9 (56%)

Service Games Played: 15 vs 14

️ Return Stats:

Return Rating: 158 vs 103

1st Serve Return Points Won: 26/65 (40%) vs 10/55 (18%)

2nd Serve Return Points Won: 15/33 (45%) vs 14/31 (45%)

Break Points Converted: 4/9 (44%) vs 1/3 (33%)

Return Games Played: 14 vs 15

Point Stats:

Net Points Won: 18/27 (67%) vs 18/27 (67%)

✨ Winners: 29 vs 19

Unforced Errors: 11 vs 11

Service Points Won: 62/86 (72%) vs 57/98 (58%)

Return Points Won: 41/98 (42%) vs 24/86 (28%)

Total Points Won: 103/184 (56%) vs 81/184 (44%)

️ Service Speed:

Max Speed: 224 km/h (139 mph) vs 226 km/h (140 mph)

1st Serve Average Speed: 205 km/h (127 mph) vs 189 km/h (117 mph)

2nd Serve Average Speed: 160 km/h (99 mph) vs 142 km/h (88 mph)





Marco Rossi