Musetti senza dubbi: “Federer è il più grande di tutti i tempi” e sogna di “diventare il numero uno al mondo”

La questione su chi sia il miglior giocatore di tutti i tempi rimane molto attuale. Questa volta, il giocatore intervistato su questo tema è stato Lorenzo Musetti, 21 anni, che non ha mostrato alcun tipo di dubbio nel momento di rispondere.

Musetti, che ha mostrato una rapida crescita nel circuito professionale, ha sottolineato l’eleganza e la naturalezza del gioco di Federer, affermando che il campione svizzero ha segnato un’epoca nel tennis e influenzato intere generazioni di giocatori. Nel frattempo, Musetti continua a lavorare duro per raggiungere i suoi obiettivi e cercare di emulare il successo del suo idolo.

“Nella mia infanzia, il mio giocatore preferito era senza dubbio Roger Federer. È sempre stata la mia ispirazione. Avrei adorato avere l’opportunità di sfidarlo, ma purtroppo non è stato possibile. Per me, Roger è il più grande tennista di tutti i tempi”, ha sottolineato. Musetti ha poi parlato dei suoi obiettivi di carriera, mostrandosi senza complessi quando ammette di sognare i traguardi più alti. “Il mio sogno è diventare il numero uno al mondo e vincere il maggior numero di Grand Slam”, ha aggiunto. Per ora, si trova al 20° posto nella classifica mondiale, a 21 anni.

.