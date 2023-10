ATP 500 Vienna: Il Tabellone Principale.Sinner sfida di nuovo Shelton per la rivincita

ATP 500 Vienna – Tabellone Principale – hard

(1) Medvedev, Daniil vs Fils, Arthur

Dimitrov, Grigor vs Musetti, Lorenzo

Wolf, J.J. vs Lehecka, Jiri

Safiullin, Roman vs (8) Khachanov, Karen

(4) Tsitsipas, Stefanos vs (WC) Thiem, Dominic

Vukic, Aleksandar vs Qualifier

(SE) Karatsev, Aslan vs (WC) Gojo, Borna

Qualifier vs (6) Paul, Tommy

(5) Zverev, Alexander vs (WC) Ofner, Sebastian

Norrie, Cameron vs Qualifier

Qualifier vs Arnaldi, Matteo

Popyrin, Alexei vs (3) Rublev, Andrey

(7) Tiafoe, Frances vs Evans, Daniel

(PR) Monfils, Gael vs Altmaier, Daniel

McDonald, Mackenzie vs Cerundolo, Francisco

Shelton, Ben vs (2) Sinner, Jannik