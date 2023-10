Grandi nomi del tennis si preparano per l’esibizione in Arabia Saudita. Le difficoltà di Ivanisevic. La Swiatek ed il rovescio ad una mano e le prospettive di Auger Aliassime (Video)

La stagione non è ancora finita, ma alcune date per la pre-stagione stanno già emergendo. In vista del nuovo calendario, i giocatori cercano di partecipare a determinati eventi prestigiosi per prepararsi al meglio. Tra questi, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Ons Jabeur parteciperanno a un’esibizione in Arabia Saudita il 26 e 27 dicembre. Grandi nomi, grandi incontri e ottimo tennis ci aspettano in quel mese che, per gli appassionati, sembra sempre così lungo.

Goran Ivanisevic ha presentato delle cause legali contro la sua ex moglie e sua figlia per questioni economiche, come riportato da Sportskeeda. L’allenatore di Djokovic cerca di recuperare la metà di un appartamento a Zagabria che appartiene a sua figlia, mentre rivendica un prestito di 2,5 milioni di euro dalla sua ex moglie. Quest’ultimo ha portato al blocco del suo conto bancario a seguito di un’ordinanza giudiziaria. “Sto chiedendo i soldi che ho guadagnato prima e durante il nostro matrimonio”, ha affermato Ivanisevic.

Da parte sua, Iga Swiatek ha dimostrato più volte il suo talento negli anni in cui è stata al vertice del tennis mondiale. Di recente, è emerso un video del 2020 in cui la tennista polacca si allena con un rovescio a una mano, un colpo non naturale per lei. La reazione sui social media è stata immediata, con molti commenti di ammirazione per la numero due del mondo.

Infine, Félix Auger-Aliassime ha molto da dimostrare in questo finale di stagione, dopo mesi difficili e con la pressione di dover difendere molti punti guadagnati l’anno scorso. Dopo essere arrivato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo 2023, il canadese ha condiviso una prospettiva ottimista sul suo futuro prossimo. “Credo di avere tutto ciò che serve per vincere partite al massimo livello e sono felice che il mio livello di allenamento stia iniziando a mostrarsi in competizione, dopo mesi difficili. Amo molto il tennis, sono ancora giovane e ho fiducia in me stesso”, ha dichiarato su atptour.com.