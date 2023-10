La compagnia aerea smarrisce i bagagli (con racchette e scarpe) di Mannarino

Tutto bene quel che finisce bene, ma… Adrian Mannarino ha avuto un insolito contrattempo nell’attesa di scendere in campo all’ATP 250 di Stoccolma. Il francese infatti è sbarcato regolarmente nella capitale svedese per prendere parte al Nordic Open con qualche giorno di anticipo, come da prassi per conoscere le condizioni e prepararsi al meglio. Purtroppo il vettore aereo ha smarrito i suoi bagagli, inclusa la borsa con racchette e scarpe da gioco. Dopo 3 giorni di attesa, Adrian (giustamente stizzito) ha denunciato la cosa via social e ovviamente la faccenda è diventata di dominio pubblico.

“Dopo tre giorni penso che sia arrivata l’ora di trovare i miei bagagli. Giocare un torneo di tennis senza racchette e scarpe non è facile…” scrive Mannarino.

Well @AirFranceFR after 3 days i think it’s time to find my tennis bag now .

Playing a tournament without rackets and shoes is not easy .. — Adrian Mannarino (@AdrianMannarino) October 17, 2023

Così ha risposto la compagnia aerea, facendo mea culpa: “Ciao Adrian, ci scusiamo sinceramente per questa situazione. Il nostro reparto bagagli è ben consapevole del tuo caso e si impegna a localizzare e restituire la tua attrezzatura il prima possibile. Rimaniamo a disposizione”.

Fortunatamente la situazione si è risolta ieri, con i preziosi bagagli recapitati in mattinata al francese, che oggi debutta al torneo di Stoccolma contro Safiullin. Il 35enne transalpino sta disputando un’ottima stagione, quasi una seconda giovinezza, con due torni vinti in stagione (Newport e Astana), risultati che l’hanno fatto decollare nel ranking fino attuale n.24, a soli due posti dal proprio Best raggiunto nel 2018.