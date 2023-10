ATP 250 Anversa, Stoccolma e ATP 500 Tokyo: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Grande sorpresa a Tokyo. Shintaro Mochizuki batte Fritz dopo essere stato ad un passo dalla sconfitta (LIVE)

Qualcuno dia un pizzicotto a Shintaro Mochizuki! Il giovane giapponese di 20 anni, che prima di questa settimana non aveva mai vinto un match a livello ATP, è stato protagonista di una delle più grandi sorprese della stagione, sconfiggendo Taylor Fritz (10° nel ranking) avanzando così ai quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo.

Mochizuki, attualmente 215° nel ranking mondiale dopo essere stato al vertice della classifica junior nel 2019, non avrebbe potuto iniziare la partita nel peggiore dei modi. Si è trovato sull’orlo della sconfitta nel terzo set, ma ha poi festeggiato la vittoria con i parziali di 0-6, 6-4 7-6(2). Infatti, Fritz conduceva 5-2 nel terzo set, con un vantaggio che sembrava insormontabile, dato il suo status. Tuttavia, Mochizuki si è galvanizzato grazie al supporto del pubblico di casa e ha completato la rimonta. Mentre il campione junior di Wimbledon del 2019 – in un torneo in cui hanno partecipato, ad esempio, Holger Rune e Carlos Alcaraz – si prepara a competere per un posto in semifinale contro Alexei Popyrin, Fritz subisce una sconfitta amara che rende più complessa la sua corsa alle ATP Finals. L’americano ha perso una grande opportunità: raggiungendo le semifinali, sarebbe salito all’ottavo posto nella Race.

ATP Antwerp Ariel Behar / Adam Pavlasek Ariel Behar / Adam Pavlasek 7 6 Evan King / Reese Stalder Evan King / Reese Stalder 6 4 Vincitore: Behar / Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. King / Stalder 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. King / Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 E. King / Stalder 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. King / Stalder 15-40 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 df 40-15 df 1-1 → 2-1 E. King / Stalder 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 E. King / Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Behar / Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. King / Stalder 0-15 0-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Behar / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. King / Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Behar / Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. King / Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Behar / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. King / Stalder 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 E. King / Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. Ariel Behar/ Adam Pavlasekvs Evan King/ Reese Stalder

2. [Q] Maximilian Marterer vs Nuno Borges (non prima ore: 14:00)



ATP Antwerp Maximilian Marterer Maximilian Marterer 6 7 Nuno Borges Nuno Borges 3 6 Vincitore: Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 ace 5-2* df 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Marterer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Marterer 15-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 N. Borges 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Borges 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 2-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Marterer 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

3. Hugo Gaston vs [2] Jan-Lennard Struff (non prima ore: 16:00)



ATP Antwerp Hugo Gaston • Hugo Gaston 30 5 0 Jan-Lennard Struff [2] Jan-Lennard Struff [2] 0 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Gaston 15-0 30-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 J. Struff 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Struff 15-0 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Struff 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-0 → 2-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace df 1-0 → 2-0 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [1] Stefanos Tsitsipas vs Botic van de Zandschulp (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Dominic Thiem vs [5] Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Lloyd Glasspool / Hugo Nys vs Alexander Bublik / Alexander Shevchenko



ATP Antwerp Lloyd Glasspool / Hugo Nys [3] Lloyd Glasspool / Hugo Nys [3] 6 6 Alexander Bublik / Alexander Shevchenko Alexander Bublik / Alexander Shevchenko 3 3 Vincitore: Glasspool / Nys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bublik / Shevchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 L. Glasspool / Nys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Bublik / Shevchenko 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Glasspool / Nys 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Bublik / Shevchenko 0-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-2 → 3-2 L. Glasspool / Nys 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Bublik / Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 df 1-1 → 1-2 L. Glasspool / Nys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Bublik / Shevchenko 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Glasspool / Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Bublik / Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Glasspool / Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. Bublik / Shevchenko 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Glasspool / Nys 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Bublik / Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 L. Glasspool / Nys 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Bublik / Shevchenko 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 df 1-0 → 2-0 L. Glasspool / Nys 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Robin Haase / Philipp Oswald vs Romain Arneodo / Sam Weissborn



ATP Antwerp Robin Haase / Philipp Oswald • Robin Haase / Philipp Oswald 15 3 Romain Arneodo / Sam Weissborn Romain Arneodo / Sam Weissborn 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Haase / Oswald 15-0 15-15 15-30 3-5 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Haase / Oswald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 R. Arneodo / Weissborn 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Haase / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Haase / Oswald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

ATP Stockholm Andrey Golubev / Denys Molchanov Andrey Golubev / Denys Molchanov 7 6 10 Francisco Cabral / Henry Patten Francisco Cabral / Henry Patten 6 7 8 Vincitore: Golubev / Molchanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 A. Golubev / Molchanov 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 2*-1 df 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 F. Cabral / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 A. Golubev / Molchanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 F. Cabral / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Golubev / Molchanov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Cabral / Patten 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Golubev / Molchanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Cabral / Patten 15-0 30-0 40-0 15-0 ace 3-2 → 3-3 A. Golubev / Molchanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cabral / Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 A. Golubev / Molchanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Cabral / Patten 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 1-0 → 1-1 A. Golubev / Molchanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* df 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* df 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Golubev / Molchanov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Cabral / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Golubev / Molchanov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Cabral / Patten 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Golubev / Molchanov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 F. Cabral / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Golubev / Molchanov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 F. Cabral / Patten 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-3 → 1-4 A. Golubev / Molchanov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 F. Cabral / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Golubev / Molchanov 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 F. Cabral / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. Andrey Golubev/ Denys Molchanovvs Francisco Cabral/ Henry Patten

2. Roman Safiullin vs [2] Adrian Mannarino (non prima ore: 14:00)



ATP Stockholm Roman Safiullin Roman Safiullin 4 4 Adrian Mannarino [2] Adrian Mannarino [2] 6 6 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 R. Safiullin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 R. Safiullin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 R. Safiullin 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Safiullin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. [Q] Filip Misolic vs [PR] Gael Monfils (non prima ore: 15:30)



ATP Stockholm Filip Misolic Filip Misolic 0 4 Gael Monfils • Gael Monfils 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Monfils 4-5 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 G. Monfils 40-A 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 3-5 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Monfils 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 F. Misolic 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. Stan Wawrinka vs [LL] Tomas Machac (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Elias Ymer vs [Q] Dino Prizmic



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [4] Robert Galloway / Albano Olivetti vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori



ATP Stockholm Robert Galloway / Albano Olivetti [4] Robert Galloway / Albano Olivetti [4] 7 6 Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori 6 3 Vincitore: Galloway / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Sonego / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 R. Galloway / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 4-3 → 5-3 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 R. Galloway / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 L. Sonego / Vavassori 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 R. Galloway / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Galloway / Olivetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 R. Galloway / Olivetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 5-5 → 6-5 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Galloway / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Galloway / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Galloway / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Galloway / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Galloway / Olivetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP 500 Tokyo (Giappone) – 2° Turno , cemento

ATP Tokyo Cristian Garin Cristian Garin 6 6 2 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 4 7 6 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Garin 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Garin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 C. Garin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-2 → 4-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-4 → 5-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Garin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [Q] Cristian Garinvs Alexei Popyrin

2. [4] Alex de Minaur vs Diego Schwartzman



ATP Tokyo Alex de Minaur [4] Alex de Minaur [4] 6 7 Diego Schwartzman Diego Schwartzman 0 5 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. de Minaur 40-30 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 7-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 df 0-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. de Minaur 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 6-0 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 D. Schwartzman 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Ben McLachlan / Yoshihito Nishioka vs [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer



ATP Tokyo Ben McLachlan / Yoshihito Nishioka Ben McLachlan / Yoshihito Nishioka 3 6 Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [3] 6 7 Vincitore: Arevalo / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 df 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 df 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 B. McLachlan / Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. McLachlan / Nishioka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 B. McLachlan / Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 B. McLachlan / Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. McLachlan / Nishioka 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 B. McLachlan / Nishioka 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 B. McLachlan / Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. McLachlan / Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. McLachlan / Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-2 → 1-2 B. McLachlan / Nishioka 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [1] Taylor Fritz vs [WC] Shintaro Mochizuki (non prima ore: 11:00)



ATP Tokyo Taylor Fritz [1] Taylor Fritz [1] 6 4 6 Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 0 6 7 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Mochizuki 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 S. Mochizuki 3-4 → 3-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-0 → 5-0 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

5. Zhizhen Zhang vs Aslan Karatsev



ATP Tokyo Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 3 4 Aslan Karatsev Aslan Karatsev 6 6 Vincitore: Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Karatsev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Karatsev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Zhang 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Karatsev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Z. Zhang 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Karatsev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Karatsev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

KINOSHITA GROUP ARENA – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Tokito ODA vs Kouhei SUZUKI



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Sander Gille / Joran Vliegen vs Jamie Murray / Michael Venus (non prima ore: 05:30)



ATP Tokyo Sander Gille / Joran Vliegen [4] Sander Gille / Joran Vliegen [4] 6 5 5 Jamie Murray / Michael Venus Jamie Murray / Michael Venus 4 7 10 Vincitore: Murray / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 S. Gille / Vliegen 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 df 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 5-6 → 5-7 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Murray / Venus 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Murray / Venus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 J. Murray / Venus 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-3 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 J. Murray / Venus 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Sho Shimabukuro / Yosuke Watanuki vs Rinky Hijikata / Max Purcell



ATP Tokyo Sho Shimabukuro / Yosuke Watanuki Sho Shimabukuro / Yosuke Watanuki 6 4 Rinky Hijikata / Max Purcell Rinky Hijikata / Max Purcell 7 6 Vincitore: Hijikata / Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Hijikata / Purcell 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 S. Shimabukuro / Watanuki 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 R. Hijikata / Purcell 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Shimabukuro / Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Hijikata / Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 S. Shimabukuro / Watanuki 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Hijikata / Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 S. Shimabukuro / Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 R. Hijikata / Purcell 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Shimabukuro / Watanuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 df 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 S. Shimabukuro / Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 R. Hijikata / Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Shimabukuro / Watanuki 0-15 0-30 ace 15-30 ace 30-30 4-5 → 5-5 R. Hijikata / Purcell 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 S. Shimabukuro / Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Hijikata / Purcell 0-40 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Shimabukuro / Watanuki 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Hijikata / Purcell 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Shimabukuro / Watanuki 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 R. Hijikata / Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro / Watanuki 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 R. Hijikata / Purcell 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. [LL] Kaichi Uchida / Yasutaka Uchiyama vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



ATP Tokyo Kaichi Uchida / Yasutaka Uchiyama Kaichi Uchida / Yasutaka Uchiyama 3 4 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 6 6 Vincitore: Lammons / Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 K. Uchida / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 K. Uchida / Uchiyama 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 3-2 → 3-3 K. Uchida / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Lammons / Withrow 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 K. Uchida / Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Uchida / Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 K. Uchida / Uchiyama 15-0 30-0 ace 2-5 → 3-5 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Uchida / Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Uchida / Uchiyama 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Uchida / Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

5. [1] Stephane HOUDET / Takashi SANADA vs Yoshinobu FUJIMOTO / Ben WEEKES (non prima ore: 09:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Shogo TAKANO vs [2] Takashi SANADA



Il match deve ancora iniziare

2. Tomoya TACHI / Shogo TAKANO vs [2] Satoshi SAIDA / Kouhei SUZUKI (non prima ore: 09:00)



Il match deve ancora iniziare