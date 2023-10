Lorenzo Sonego esce al secondo turno nel torneo ATP 250 di Stoccolma

Lorenzo Sonego perde una preziosa opportunità di avanzare ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Stoccolma, cedendo il passo al russo Pavel Kotov, numero 109 del ranking mondiale. Il tennista piemontese è stato sconfitto in due set, con il punteggio di 6-4, 7-5, in un match durato un’ora e quarantanove minuti.

Sonego ha riscontrato notevoli difficoltà al servizio, vincendo solo il 64% dei punti sulla prima palla, a fronte del 78% di Kotov. Nonostante un numero maggiore di colpi vincenti (22 contro 16), il numero di errori non forzati commessi da Sonego (12 contro 7) ha pesato sul risultato finale.

Il match ha preso una piega negativa per Sonego fin dall’inizio, perdendo il proprio turno di servizio a zero. Questo break si è rivelato decisivo nel primo set, con Kotov che ha mostrato una solidità notevole al servizio. Sonego ha dovuto annullare un’altra palla break nel settimo gioco, tentando di rimanere aggrappato al set, ma il russo ha mantenuto il controllo, chiudendo il primo set 6-4.

Il secondo set ha visto una serie di capovolgimenti di fronte, con Kotov che ha strappato per primo il servizio nel terzo gioco. La reazione di Sonego è arrivata nell’ottavo gioco, riuscendo a recuperare il break di svantaggio ed impattare sul 4-4. Tuttavia, la battaglia al servizio ha continuato, con Kotov che è riuscito a strappare nuovamente il servizio al piemontese. Nonostante Sonego sia riuscito a ottenere un controbreak, ha clamorosamente perso nuovamente il servizio. Con Kotov avanti 6-5, il russo ha mantenuto la calma e ha chiuso il set 7-5, assicurandosi un posto nei quarti di finale.

ATP Stockholm Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 4 5 Pavel Kotov Pavel Kotov 6 7 Vincitore: Kotov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

Tennis Match Statistics: Sonego vs Kotov





Tennis Match Statistics

Sonego 🇮🇹 vs Kotov 🇷🇺

Statistic Sonego 🇮🇹 Kotov 🇷🇺 ACES 1 0 DOUBLE FAULTS 2 3 FIRST SERVE 39/66 (59%) 40/61 (66%) 1ST SERVE POINTS WON 25/39 (64%) 31/40 (78%) 2ND SERVE POINTS WON 13/27 (48%) 9/21 (43%) BREAK POINTS SAVED 2/6 (33%) 1/3 (33%) SERVICE GAMES PLAYED 11 11 RETURN RATING 164 191 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/40 (23%) 14/39 (36%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/21 (57%) 14/27 (52%) BREAK POINTS CONVERTED 2/3 (67%) 4/6 (67%) RETURN GAMES PLAYED 11 11 NET POINTS WON 13/18 (72%) 9/12 (75%) WINNERS 22 16 UNFORCED ERRORS 12 7 SERVICE POINTS WON 38/66 (58%) 40/61 (66%) RETURN POINTS WON 21/61 (34%) 28/66 (42%) TOTAL POINTS WON 59/127 (46%) 68/127 (54%) MAX SPEED 214 km/h (132 mph) 201 km/h (124 mph) 1ST SERVE AVERAGE SPEED 197 km/h (122 mph) 185 km/h (114 mph) 2ND SERVE AVERAGE SPEED 157 km/h (97 mph) 137 km/h (85 mph)









Marco Rossi

.