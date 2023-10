Kyrgios senza ranking ATP da questa settimana

Nick Kyrgios è ufficialmente senza ranking ATP da questa settimana. Il talentoso e discusso australiano, oggi 28enne, ha saltato praticamente tutta la stagione 2023 per colpa di un problema al ginocchio sofferto sul finale del 2022 e che l’ha costretto a una delicata operazione appena prima degli Australian Open. Il nativo di Canberra ha quindi saltato tutta la primavera tentando il rientro sull’erba a Stoccarda, dove è stato estromesso all’esordio dal cinese Yibing Wu in due set. In quella partita ha cercato di aggrapparsi al servizio, sempre un colpo formidabile, ma Nick è parso in grave difficoltà negli spostamenti, sempre in ritardo sulla palla e timoroso negli appoggi, uscendo sconfitto.

Visto il riscontro negativo dal campo, Kyrgios ha preso la difficile decisione di rinunciare a Wimbledon, dove era sbarcato in finale nel 2022, e quindi saltare anche tutta l’estate sul sintetico negli USA. Si parlava di un possibile rientro in Asia, invece Nick ha scelto di chiudere il suo anno terribile e ripresentarsi in salute e allenato a gennaio in Australia. L’ha confermato anche il CEO degli Australian Open Craig Tiley, “Si sta allenando bene qua in Australia, non c’è motivo per pensare che non giochi”, ha dichiarato.

Il lunghissimo stop costa caro a Kyrgios in termini di classifica: i 90 punti dell’ATP 500 di Tokyo 2022 non difesi portano a zero il conto del suo ranking. Per la prima volta da quando è diventato professionista (2012), l’australiano non ha una classifica, dovrà quindi ricominciare letteralmente da zero nel prossimo anno.

Nick vanta come best ranking il n.13 ottenuto il 24 ottobre 2016, ma il suo anno migliore resta il 2022, quando ha giocato con buona continuità e salute, ottenendo il miglior piazzamento in carriera, la finale ai Championships di Wimbledon contro Novak Djokovic. Poi ha giocato buon tennis per tutta l’estate, con la vittoria al 500 di Washington, i quarti al M1000 canadese e quindi a US Open, dove ha sconfitto Medvedev negli ottavi e ceduto a Khachanov al termine di un match lottato di quasi 4 ore. Dopo New York, ha giocato a Tokyo dove non è sceso in campo nei quarti contro Fritz proprio per il problema al ginocchio che l’ha costretto a ricorrere ad un’operazione.