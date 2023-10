Ufficiale: Sofia prende il posto di Tel Aviv (ci sarà anche Lorenzo Musetti). Ecco le entry list di Sofia e Metz. Berrettini fuori rispettivamente di 5 e 8 posti dal Md

L’indiscrezione trapelata e da noi pubblicata qualche giorno fa proveniente da Gijon era corretta: l’ATP ha ufficializzato che sarà Sofia ad organizzare last minute l’ATP 250 previsto a Tel Aviv all’avvio di novembre. La drammatica situazione in medio oriente rende impossibile lo svolgimento del torneo, che così torna in Bulgaria con una licenza di un anno. Proprio la città delle Asturie era in corsa per accaparrarsi la data, ma alla fine è stata scelta la capitale bulgara.

Il “Sofia Open”, organizzato dalla Federazione bulgara, si svolgerà all’Arena di Sofia con un montepremi di 562.815 euro.

Questa la dichiarazione di Stefan Tzvetkov, presidente della Federazione bulgara di tennis: “Siamo entusiasti di ospitare nuovamente un evento dell’ATP Tour nella storica città di Sofia. Inutile dire che vorremmo che le circostanze fossero diverse e i nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite dal terribile conflitto. Il nostro apprezzamento va all’ATP, al governo bulgaro, la governo cittadino e al nostro team. Non vediamo l’ora di lavorare insieme all’ATP per offrire un evento di successo per i giocatori e gli incredibili fan della Bulgaria”.

Sarà la nona edizione del Sofia Open, dopo l’esordio nel 2016 con successo dello spagnolo Roberto Bautista Agut. L’anno seguente vinse la star del tennis bulgaro Grigor Dimitrov, quindi tra i campioni troviamo Daniil Medvedev (2019) e Jannik Sinner, due volte vittorioso a Sofia nel 2020 (suo primissimo trofeo in carriera) e 2021. Il campione in carica è lo svizzero Huesler.

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 250 Sofia (MD) Inizio torneo: 06/11/2023 | Ultimo agg.: 18/10/2023 09:05 Main Draw (cut off: 57 - Data entry list: 16/10/23 - Special Exempts: 0/0) 8. T. Fritz

T. Fritz 13. F. Tiafoe

F. Tiafoe 18. L. Musetti

L. Musetti 20. B. Shelton

B. Shelton 23. A. Mannarino

A. Mannarino 25. A. Davidovich Fokina

A. Davidovich Fokina 26. S. Korda

S. Korda 27. J. Struff

J. Struff 29. S. Baez

S. Baez 31. T. Martin Etcheverry

T. Martin Etcheverry 36. L. Djere

L. Djere 38. M. McDonald

M. McDonald 40. R. Bautista Agut

R. Bautista Agut 41. M. Purcell

M. Purcell 43. A. Popyrin

A. Popyrin 45. M. Kecmanovic

M. Kecmanovic 49. S. Ofner

S. Ofner 54. A. Vukic

A. Vukic 57. M. Fucsovics

M. Fucsovics

Alternates 1. C. O (58)

C. O (58) 2. Z. Zhang (60)

Z. Zhang (60) 3. R. Carballes (61)

R. Carballes (61) 4. J. Thompson (62)

J. Thompson (62) 5. M. Berrettini (64)

M. Berrettini (64) 6. L. Van Assche (66)

L. Van Assche (66) 7. B. van de Zan (67)

B. van de Zan (67) 8. A. Rinderknec (68)

A. Rinderknec (68) 9. B. Zapata Mir (70)

B. Zapata Mir (70) 10. D. Thiem (72)

D. Thiem (72) 11. B. Gojo (74)

B. Gojo (74) 12. R. Hijikata (75)

R. Hijikata (75) 13. T. Seyboth Wi (77)

T. Seyboth Wi (77) 14. D. Koepfer (78)

D. Koepfer (78) 15. M. Giron (80)

M. Giron (80) 16. A. Muller (81)

A. Muller (81) 17. J. Munar (82)

J. Munar (82) 18. A. Shevchenko (84)

A. Shevchenko (84) 19. N. Borges (85)

N. Borges (85) 20. M. Mmoh (86)

M. Mmoh (86)

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 250 Sofia (Q) Inizio torneo: 06/11/2023 | Ultimo agg.: 18/10/2023 09:05 Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 23/10/23 - Special Exempts: 0/0) Alternates

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 250 Metz (MD) Inizio torneo: 06/11/2023 | Ultimo agg.: 18/10/2023 09:04 Main Draw (cut off: 52 - Data entry list: 16/10/23 - Special Exempts: 0/0) 5. H. Rune

H. Rune 9. C. Ruud

C. Ruud 11. A. de Minaur

A. de Minaur 12. T. Paul

T. Paul 14. K. Khachanov

K. Khachanov 15. F. Auger-Aliassime

F. Auger-Aliassime 16. C. Norrie

C. Norrie 17. H. Hurkacz

H. Hurkacz 30. J. Lehecka

J. Lehecka 34. U. Humbert

U. Humbert 35. A. Bublik

A. Bublik 39. A. Murray

A. Murray 44. A. Fils

A. Fils 46. S. Wawrinka

S. Wawrinka 47. D. Altmaier

D. Altmaier 48. Y. Nishioka

Y. Nishioka 50. R. Safiullin

R. Safiullin 51. J. Wolf

J. Wolf 52. A. Karatsev

A. Karatsev

Alternates 1. Y. Hanfmann (53)

Y. Hanfmann (53) 2. C. O (58)

C. O (58) 3. L. Sonego (59)

L. Sonego (59) 4. Z. Zhang (60)

Z. Zhang (60) 5. R. Carballes (61)

R. Carballes (61) 6. J. Thompson (62)

J. Thompson (62) 7. R. Gasquet (63)

R. Gasquet (63) 8. M. Berrettini (64)

M. Berrettini (64) 9. L. Van Assche (66)

L. Van Assche (66) 10. B. van de Zan (67)

B. van de Zan (67) 11. A. Rinderknec (68)

A. Rinderknec (68) 12. B. Zapata Mir (70)

B. Zapata Mir (70) 13. D. Thiem (72)

D. Thiem (72) 14. G. Barrere (73)

G. Barrere (73) 15. B. Gojo (74)

B. Gojo (74) 16. R. Hijikata (75)

R. Hijikata (75) 17. T. Seyboth Wi (77)

T. Seyboth Wi (77) 18. D. Koepfer (78)

D. Koepfer (78) 19. Y. Watanuki (79)

Y. Watanuki (79) 20. M. Giron (80)

M. Giron (80)